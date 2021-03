Alte acuzaţii de abuz la Secţia 16. În 2018, un tânăr ar fi fost torturat chiar în secţia de poliţie - VIDEO

Secţia 16 de Poliţie din Bucureşti ajunge celebră nu pentru că rata de infracţionalitate de pe teritoriul ei tinde spre zero, ci din cauza metodelor miliţieneşti de pedepsire, practic de tortură, folosite de agenţi în relaţia cu cetăţenii. O parte dintre agenţii de poliţie cercetaţi pentru tortură de la Secţia 16 din Capitală, după ce au sechestrat şi mai apoi au bătut crunt doi bărbaţi care le-au reproşat că nu poartă mască, apar şi în imaginile surprinse de camerele de supraveghere în timp ce agresează un tânăr. Practic, în timpul unui interogatoriu, aceştia îl dau pe cel „investigat” cu capul de masă, îl trântesc la podea şi îl strangulează, chiar în Secţia de Poliţie.

Victima din imagini a ajuns obiectul furiei poliţiştilor după ce a avut, pe stradă, o altercaţie cu două persoane care s-ar fi drogat. Bărbatul povesteşte că a anunţat situaţia la numărul 112. Însă unul dintre cei care, aparent, se drogau a sunat şi el la poliţie şi a spus că este fiul unui poliţist. Dus la secţie, bărbatul care a sesizat incidentul la 112 a fost supus brutalităţilor în mai multe reprize.

Totul s-a petrecut în anul 2018. „Unul dintre cei din imagini este lider de sindicat naţional. Este prim-vicepreşedinte. Nu la mine. Acum 2 ani, când am luat atitudine cu privire la ce s-a întâmplat acolo, cunoscând destul de bine secţiile din Bucureşti, discuţiile erau destul de aprinse cu privire la comportamentul acestor indivizi, că nu pot să-i numesc colegi, şi am avut o atitudine destrul de acidă. N-au ce căuta şi nu trebuie să tolerăm astfel de comportamente. Am luat atitudine încă de atunci. Cei de la Secţia 16 mi-au transmis, subliminal, să ne vedem, fiecare, de treaba noastră”, a mărturisit Florin Vîlnei, preşedintele Federaţiei Poliţiştilor „Sed Lex”.

Alte cercetări interne

În dosarul faptelor din toamna anului trecut au fost arestaţi, joi, trei poliţişti. Alţi trei au fost puşi sub control judiciar, iar în cazul unui alt poliţist nu s-a dispus nicio măsură. Printre cei arestaţi se numără şi Viorel Constantin Şeicaru, vicepreşedintele Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP). Alături de Şeicaru au fost aresaţi poliţiştii Răzvan Viorel Lupu şi Dorin Nine. Despre Viorel Şeicaru, surse judiciare susţin că, pe lângă ancheta penală ce vizează faptele din 2018 şi 2020, ar fi trecut prin mai multe cercetări interne, în care i-ar fi fost de folos însă statutul de lider sindical.

Cel puţin teoretic, Iulian Surugiu, coleg la şefia Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie, se dezice de faptele lui Viorel Şeicaru. „Din punctul meu de vedere, mai ales că sunt fondatorul acelui sindicat, nu pot să îmi explic. Dar aşa ceva nu poate să existe la noi, în România, în absolut nicio ţară din lume. Din păcate, sunt nişte copii sau oameni maturi, chiar că cel în cauză e un om matur, care atunci când ajunge într-o funcţie sindicală, dacă se crede că el poate să facă orice se înşală armanic”, a declarat Iulian Surugiu, preşedintele fondator al SNAP.

Mai mult, Surugiu se dezice de întreg sindicatul în momentul în care este chestionat cu privire la vicepreşedintele organizaţiei, agentul Viorel Şeicaru, arestat preventiv pentru lipsire de libertate şi tortură. „Sunt doar preşedinte fondator al acestui sindicat din 2017, conform actelor ce stau acolo. Eu sunt doar preşedinte fondator şi în niciun caz şeful lui Şeicaru”, a declarat Iulian Surugiu.

Problemele „fondatorului” Surugiu

Însă, Iulian Surugiu are şi el probleme penale. Mai exact, este inculpat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu calculat la două milioane de euro. Omul care conduce acum, în acte, sindicatul, Adrian Diugu, susţine că, de fapt, el nu are nicio implicare în treburile organizaţiei. „Acum, SNAP-ul este condus de domnul Surugiu, care se dezice de această organizaţie. Se dezice, din cauza evenimentelor petrecute în urma scandalului cu poliţiştii care i-au torturat pe cetăţeni”, a declarat Adrian Diugu, cel care, oficial, figurează ca preşedinte al SNAP. Legea îi interzice, de altfel, lui Iulian Surugiu să fie membru în sindicat, pentru că e pensionar.