Nu există teză de doctorat de 138 de pagini sau sub. Numai a lui Cristian Buşoi, tot PNL, europarlamentar, pe care conducerea politică a CNACTDU, în cap cu fostul preşedinte al Academiei, un domn Vlad, l-a spălat deşi comisia de medicină declinase să se pronunţe spunînd că teza nu e nici măcar de medicină. Pe îndrumător, Cristian Vlădescu, nu l-a deranjat nimeni.

Nu există teză validă în Securitate la români, pentru simplul motiv că îndrumătorii de la academiile de securitate- apărare, SRI, etc nu au publicat niciodată un articol peer-reviewed (vedeţi Don’t look up dacă nu ştiţi ce e aia). Deci nu sunt calificaţi să facă doctori pe alţii. Am explicat pe larg acum vreo zece ani – [aici].

Relevanţa tezei lui Ciucă pentru jobul lui de prim ministru e aceeaşi ca a lui Ponta, adică zero. Dovedeşte doar că e parte din sistemul în care îndrumatorul îţi dă două lucrări precedente şi îţi spune „copie şi tu de aici şi de aici”. Şi iată teza! Sigur, arată ipocrizia lui KJ şi a liberalilor care urlau la Ponta de nu se mai poate, dar cu realism trebuie spus că era dinainte prezumat, de cînd am văzut că are doctoratul. Să ridice mîna cine credea că PNL e mai bun ca PSD, sau că ofiţerii PNL sunt mai buni decît cei ai PSD.

Singura cale de a rezolva vreodată cu impostura este să închidem şcolile doctorale unde îndrumătorii nu au publicat niciodată vreo lucrare referată internaţională, după cum am mai pledat după ultma ediţie a Universităţilor Curate. Dar dacă nu ştiaţi, liberalii sub România Educată (adică Anisie-Câmpeanu) mai au o mare realizare: au spălat şcolile doctorale, le-au dat nişte recomandări, au găsit şi un partener internaţional de formă (un coleg din Germania mi-a spus că de cînd se cer parteneri internaţionali universităţile din România îl trec în tot felul de comisii doctorale, şi nu au bunul simţ să traducă măcar în engleză un rezumat sau hârtiile pe care trebuie să le semneze). Aţi auzit cumva după acest exerciţiu că a pierdut Academia Naţională de Apărare dreptul de a mai face doctori? Sau oricine altcineva? Halal Românie educată !

#România cu epoleţi

