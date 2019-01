Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina a afişat rezultatele examenului de admitere. Zece întrebări la care au avut de răspuns cei care vor să devină poliţişti

Concurenţii au avut de răspuns la 90 de întrebări, 60 la limba română şi 30 la o limbă străină, franceză sau engleză, la alegere. Fiecare întrebare a avut patru variante de răspuns, dar doar una a fost corectă. Fiecare răspuns corect a fost notat cu un punct, iar zece puncte s-au acordat din oficiu.

Candidaţii au avut parte de întrebări de felul:

- Sensul locuţiunii a se da în stambă este a) a se face de râs; b) a se îmbrăca elegant; c) a se lăuda; d) a se legăna

- Există pleonasm în structura a) partidă de fotbal; b) dare de seamă; c) harta mapamondului; d) aterizare bruscă

- I turned… the radio just in time to hear the weather report. : a) on; b) in; c) around; d) along

- Numeralul în cazul genitiv este în enunţul: a) El este al doilea.; b) Răspunsurile celor doi sunt corecte.; c) A plecat a doua oară.; d) Le-a plăcut amândurora filmul.

- Sunt corecte toate formele verbale din seria: a) stăruie, bântuie, îndrumă ; b) stăruieşte, bântuieşte, îndrumă; c) stăruieşte, bântuie, îndrumează; d) stăruie, bântuieşte, îndrumează

- Antonimul cuvântului perenitate este: a)veşnicie; b) efemeritate; c) făţărnicie; c) intoleranţă

- Este accentuat pe ultima silabă cuvântul: a) vibraţie; b) compresor; c) mâhnire; d) instituţie

- Cuvântul monosilabic este: a) seif; b) aer; c) ion; d) ochii.

- În enunţul „Toate colegele mele de clasă au participat la concursul de frumuseţe de la Piteşti.“ există a) cinci atribute; b) patru atribute; c) trei atribute; d) două atribute.

- They have lots of animal species on their farm, including….: a)oxen; b) oxes; c)ox; d) oxies.

Toate întrebările şi răspunsurile corecte AICI

Cel mai mult, 95 de puncte a luat un candidat din Prahova care a răspuns greşit la numai 5 întrebări. Ultimul admis, cel cu numarul 1271, a luat 64 de puncte şi este din Argeş.

Şase luni de cursuri, şase de practică

Candidaţii declaraţi admişi vor face un an de şcoală, împărţit în şase luni de cursuri şi şase de practică la sediile de poliţie din oraşele unde elevii au domiciliul. Cel mai probabil este ultimul an când viitori poliţişti vor face doar un an de şcoală. Se intenţionează ca şcolarizarea viitorilor agenţi să revină la vechiul sistem de doi ani.





Deocamdată nu este stabilit când va fi următoarea sesiune de examen, dar unele surse susţin că, cel mai probabil, aceasta se va ţine în luna decembrie.