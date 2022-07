În România, în ultimele 6 luni au fost înregistrate de şapte ori mai multe incendii de vegetaţie faţă de anul trecut

Numărul incendiilor produse în fondul forestier administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a crescut semnificativ în prima jumătate a acestui an, fiind înregistrate 711 incendii, faţă de 98 de incendii înregistrate în perioada similară a anului trecut.

Majoritatea acestor incendii, 693 din 711, s-au înregistrat în zone de deal şi de câmpie, principala cauză fiind extinderea incendiilor de vegetaţie produse în proprietăţile agricole vecine fondului forestier, în urma arderii miriştilor şi a vegetaţiei uscate.

Incendiile au afectat 10.304 hectare, din care 10.191 hectare au fost incendii de litieră, iar 98,93 hectare sunt suprafeţe regenerate recent, 285.041 de puieţi forestieri fiind distruşi. De asemenea, în incendii au fost distruşi şi 1.129 metri cubi de lemn. Valoarea totală a pagubelor provocate de aceste incendii în fondul forestier administrat de Romsilva, în primele şase luni ale anului, este de 951.302,64 lei.

Cele mai multe incendii au avut loc în judeţul Gorj – 124, urmat de Sibiu, Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Avand in vedere ca marea majoritate a acestor incendii din fondul forestier au fost provocate de extinderea celor din proprietatile agricole invecinate, facem un nou apel la cetateni sa fie responsabili, sa nu incendieze resturile vegetale si sa nu lase focul nesupravegheat in apropierea padurilor. De asemenea, rugam turistii care aleg sa petreaca timpul liber in natura sa nu aprinda focul decat in locurile special amenajate si sa nu lase focul nesupravegheat.

Pentru a preveni si a stinge incendiile din fondul forestier administrat, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a adoptat o serie de masuri suplimentare, avand in vedere riscurile sporite de producere a acestora, pe fondul caniculei si secetei prelungite, a cresterii activitatii turistice si a intensificarii activitatilor agricole pe terenurile limitrofe fondului forestier. Intre aceste masuri suplimentare se numara sporirea actiunilor de patrulare si supraveghere a fondului forestier si a lizierelor padurilor, in special a zonelor cu risc de producere a incendiilor si a traseelor frecventate de turisti, precum si intretinerea liniilor izolatoare, colnicelor si santurilor de minim sanitar.

Romsilva administreaza 3,13 milioane hectare paduri proprietatea publica a statului, circa 48% din padurile tarii, si asigura servicii silvice pentru circa un milion hectare de paduri aflate in alte forme de proprietate. De asemenea, sunt administrate 22 de parcuri nationale si nationale, precum si 12 herghelii de stat.

Din totalul padurilor proprietatea publica a statului, 80% detin certificarea managementului forestier in standard international.