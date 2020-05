15 mai: regulile după care vom trăi după ieşirea din izolare

măsuri de relaxare este cea privind deplasarea în afara localităţii de domiciliu, iar MAI a decis că aceasta nu va fi „liber”, dar a prevăzut patru situaţii noi în care va fi permisă. În primul rând, este prevăzut să putem pleca din localitate pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă. Apoi, va fi permisă ieşirea din localităţi pentru activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber cum ar fi ciclism, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare sau pescuit. Pe de altă parte, va fi permisă participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială. În fine, cetăţenii vor mai putea pleca din localitatea de reşedinţă pentru achiziţionarea sau chiar întreţinerea unui autoturism. Aceste motive se vor adăuga celor care sunt în vigoare în prezent. Este vorba de deplasarea în scop profesional (inclusiv la muncile câmpului), pentru îngrijirea unei rude sau în cazul unui deces în familie. Una dintre cele mai aşteptateeste cea privind deplasarea în afara localităţii de domiciliu, iar MAI a decis că aceasta nu va fi „liber”, dar a prevăzut patru situaţii noi în care va fi permisă. În primul rând, este prevăzut să putem pleca din localitate pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă. Apoi, va fi permisă ieşirea din localităţi pentru activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber cum ar fi ciclism, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare sau pescuit. Pe de altă parte, va fi permisă participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială. În fine, cetăţenii vor mai putea pleca din localitatea de reşedinţă pentru achiziţionarea sau chiar întreţinerea unui autoturism. Aceste motive se vor adăuga celor care sunt în vigoare în prezent. Este vorba de deplasarea în scop profesional (inclusiv la muncile câmpului), pentru îngrijirea unei rude sau în cazul unui deces în familie.





Hotelurile, deschise numai pentru cei în delegaţie

Plecarea din localitate în scop turistic nu va fi, deci, permisă mai ales că hotelurile nu vor fi deschise acestui tip de clienţi. Conform INSP, aceste unităţi vor putea oferi servicii de cazare, însa nu în scop turistic, ci pentru motive precum deplasări în interes profesional. Nu vor funcţiona într-o primă etapă restaurantele, barurile şi cafenelele din incinta hotelurilor, iar servirea mesei se va face exclusiv în regim room service, cu tacâmuri şi veselă de unică folosinţă. Locurile de joacă special destinate copiilor, cele pentru fitness, saunele sau piscinele interioare din incinta hotelurilor rămân şi ele închise, în această primă etapă.





Liber la tuns şi la coafat

La două luni de la închidere, saloanele de înfrumuseţare îşi vor redeschide porţile, dar condiţiile de lucru vor fi extrem de restrictive. Astfel, accesul în saloanele de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică se va face numai cu programare, în aşa fel încât să nu existe persoane în aşteptare în interiorul incintei. La intrare se va face un minim triaj epidemiologic al clienţilor. Se va asigura o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client şi o distanţă minimă de 2 metri, între persoanele apropiate. Personalul saloanelor va avea obligaţia de a purta în permanenţă mănuşi şi mască, iar după fiecare client se va proceda la dezinfectarea instrumentarului şi suprafeţelor de lucru. Măştile de protecţie utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult patru ore, iar mănuşile vor fi dezinfectate după fiecare client, se arată în documentul INSP.





Reguli stricte pentru cabinetele stomatologice

Şi redeschiderea cabinetelor stomatologice va fi posibilă după 15 mai, dar cu respectarea unor condiţii stricte de securitate sanitară. Astfel, se va permite accesul în camera de tratament doar a pacientului, cu excepţia situaţiilor speciale (copii, persoane dependente etc.), caz în care se va limita accesul la o singură persoană însoţitoare. Pacienţii se vor programa telefonic, iar ora de prezentare trebuie respectată stric pentru că nu este permisă staţionarea în sala de aşteptare. La momentul programării, pacientul va fi întrebat dacă are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie şi/ sau febră, dacă are membri ai familiei cu aceste simptome, dacă are vârsta de 65 de ani sau mai mult, sau dacă suferă de o patologie cronică sau o afecţiune care îi reduce imunitatea.

Totodată, programarea pacienţilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) se va face pentru începutul programului de lucru, iar programarea pacienţilor care necesită proceduri generatoare de aerosoli va fi făcută pentru sfârşitul programului de lucru.

Pacientul se va prezenta la tratament cu mască, iar la intrarea în cabinet i se va lua temperatura şi i se va solicita dezinfecţia mâinilor. În cabinetele stomatologice, personalul va utiliza echipament de înaltă protecţie – mască chirurgicală, vizieră şi mănuşi, iar pentru procedurile generatoare de aerosoli se va folosi mască tip FFP2/3 sau echivalent.

Pe de altă parte, după ieşirea din starea de urgenţă va fi permisă asigurarea asistenţei medicale ambulatorii, cu condiţia organizării activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi cu interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare. Accesul către cabinetele de consultaţii va fi posibilă numai după realizarea triajului epidemiologic, iar pentru pacienţii cu temperatura de peste 37 de grade sau simptome de viroză respiratorie se va aloca un spaţiu izolat dedicat consultului.





Spitale non-COVID

Se dă verde şi la tratarea pacienţilor în spitale. Din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în România, toţi pacienţii care se vor interna trebuie consideraţi ca fiind potenţial infectaţi, motiv pentru care este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protecţiei la toate procedurile medicale efectuate, conform INSP. La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor şi în funcţie de simptomatologia prezentată, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone-tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2.

Pacienţii suspecţi vor purta obligatoriu mască şi vor fi preluaţi de la triaj şi conduşi în zona-tampon de personalul anume desemnat, pe un circuit separat faţă de restul bolnavilor. Personalul medical din zona-tampon va fi echipat cu halat de unică folosinţă peste uniforma de spital, mănuşi, bonetă şi mască.

În cazul pacienţilor internaţi în zona-tampon cu rezultat pozitiv, medicul de gardă va suna la 112 şi pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat COVID-19. Îmediat, salonul va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient. Persoanele prezentate şi care în urma triajului nu au fost considerate cazuri suspecte vor fi internate în secţiile aferente patologiei prezentate cu asigurarea unei distanţe de minimum doi metri între pacienţi. Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligaţia de a-şi revizui circuitele funcţionale şi procedurile de lucru conformitate cu principiile generale prezentate mai sus, precizează INSP.

Transportul în comun, minimum un metru între călători

După 15 mai, accesul în mijloacele de transport va fi condiţionat de purtarea obligatorie a unei măşti medicale sau non-medicale, care să acopere gura şi nasul. Numărul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autovehiculului şi cu respectarea distanţei de minimum un metru între călători. În plus, la urcare sau coborâre, cât şi pe timpul deplasării, pasagerii vor respecta o distanţă de minimum un metru unul de celălalt. Mai mult, operatorul de transport va avea obligaţia de a marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minimum un metru între pasageri. Pentru vehiculele cu cel puţin două uşi, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe uşa din partea din faţă a vehiculului, iar coborârea pe celelalte uşi. Operatorul de transport va efectua obligatoriu curăţenia şi dezinfecţia vehiculului înainte de intrarea în traseu, precum şi ulterior, la un interval de cel mult 4 ore. Pentru vehiculele care parcurg un traseu cu durata mai mare de 4 ore, se va efectua curăţenia şi dezinfecţia vehiculului la începutul şi la finalul cursei.

În cazul metroului, regulile se nuanţează puţin pentru că până şi accesul în staţii se va realiza în mod controlat, astfel încât, pe peroanele de aşteptare pasagerii să poată păstra distanţa de minimum un metru între ei.

În garnituri se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, atât pentru pasagerii care călătoresc în picioare, cât şi pentru cei de pe scaune, astfel încât să se păstreze distanţa de minimum un metru între pasageri.

Magazinele din mall-uri cu intrări separate şi muzeele se redeschid

Magazinele din mall-uri care au intrare separată, direct din stradă, fără comunicare cu restul complexului, vor putea fi deschise după 15 mai, dar vor funcţiona în anumite condiţii. Astfel, personalul angajat are obligaţia de a purta în permanenţă mască, ce va fi schimbată la un interval de cel mult patru ore, iar operatorul economic va asigura soluţii de dezinfecţie a mâinilor în zona de acces în incintă. În plus, incinta magazinului va fi igienizată din patru în patru ore. Apoi, se vor deschide muzeele şi sălile de expoziţii, cu asigurarea materialelor de dezinfecţie a mâinilor la intrarea în incintă, purtarea obligatorie a măştii, realizarea unor circuite separate de intrare, respectiv ieşire, dezinfectarea căilor de acces şi a suprafeţelor cu care vizitatorii pot veni în contact, cel puţin de două ori pe zi din care o dată la jumătatea programului şi o dată la finalul acestuia.

Lucrul la birou

O parte din companiile care şi-au desfăşurat activitatea în regim de telemuncă şi care dispun de birouri deschise vor reveni la modul obişnuit de lucru, dar autorităţile au impus o serie de reguli care sunt obligatoriu de respectat de angajatori şi angajaţi. Astfel, salariaţii vor purta obligatoriu măşti. Şi mănuşile de protecţie vor fi obligatorii. Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat pentru a evita aglomerările la intrarea şi ieşirea din incintă şi pentru a limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în aceeaşi incintă. Apoi, va fi asigurat triajul epidemiologic al angajaţilor, iar companiile nu vor permite prezenţa la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de afecţiune respiratorie (tuse, strănut,rinoree, febră, stare generală alterată).

În timpul programului de lucru nu sunt recomandate şedinţele cu mai mult de trei participanţi, iar dacă acestea sunt strict necesare este de preferat folosirea unui sistem de videoconferinţă. Mai mult, angajatorii vor asigura o distanţă de minimum 1,5 metri între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă-spate şi spate-spate, iar pentru birourile orientate faţă-faţă vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu solutii pe bază de alcool. În plus, dezinfecţia suprafeţelor de lucru se va face obligatoriu la începerea serviciului şi apoi o dată la 4 ore.

Experţii epidemiologi au introdus şi obligativitatea ca, în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, să se efectueze câte o nebulizare pe săptămână, de preferat la sfârşitul intervalului. În plus, dezinfecţia instalaţiei de climatizare se va face strict conform instrucţiunilor producătorului.

Cum revin elevii claselor a Vlll-a şi a Xll-a la şcoală

Elevii din anii terminali şi profesorii care revin în şcoli, în perioada 2-12 iunie, pentru pregătirea examenelor naţionale vor purta obligatoriu mască şi vor avea parte de o serie de rearanjări în clase. Astfel, pregătirea se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi şi va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauză de cel puţin 10 de minute la fiecare oră, pentru aerisirea încăperilor. Aceste pauze se vor programa astfel încât în perioada de recreere să nu fie simultan mai mult de două grupe de cel mult zece elevi fiecare. Înainte de începerea activităţilor de pregătire şi, ulterior, examinare, în spaţiile unde acestea urmează a se desfăşura, se va realiza dezinfecţia suprafeţelor cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puţin 30 de minute.

Accesul în interiorul şcolii se va realiza doar după dezinfecţia mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 37 de grade Celsius) şi sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii. Pe toată durata activităţilor desfăşurate în şcoală, atât elevii cât şi profesorii vor purta mască, iar elevii vor fi aşezaţi în bănci astfel încât să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi dreapta şi un rând liber în faţă şi spate.

În fine, Evaluarea Naţională şi examenul de Bacalaureat se vor desfăşura cu respectarea măsurilor prezentate mai sus cu o singură diferenţă: nu mai există pauzele din oră în oră.

Se poate merge la biserică, dar se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult

Conform autorităţilor, accesul persoanelor în lăcaşurile de cult va fi permis numai cu respectarea precauţiunilor universal valabile pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV-2 şi numai cu respectarea unei suprafeţe de 8 metri pătraţi de persoană. Apoi, atât personalul care deserveşte lăcaşul de cult, cât şi persoanele care intră în lăcaşul de cult vor purta mască. Persoanele îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie la intrarea în lăcaşul de cult.

La intrarea în lăcaşul de cult se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree), iar slujbele se vor oficia numai în aer liber cu menţinerea distanţei minime între persoane. INSP a mai pus la punct şi unele precauţiuni speciale pentru lăcaşurile de cult. „Se va evita atingerea sau sărutarea obiectelor sacre de cult, în locul acestor gesturi rituale se va indica îngenuncherea sau înclinarea, iar binecuvântarea se va oferi şi primi de la o distanţă de cel putin un metru”, se arată în document.

Apoi, autorităţile mai cer să se evite oferirea şi primirea Împărtăşaniei în condiţiile în care nu se pot asigura linguriţe şi pahare de unică folosinţă.

Această ultimă cerinţă a deranjat reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a declarat că recomandarea autorităţilor sanitare este probabil o „neînţelegere”. „Problema Împărtăşaniei nu este o problemă de natură medicală şi nu trebuie să constituie pentru nimeni un punct de poticnire. Este foarte clar şi afirm cu totală responsabilitate că niciodată Sfânta Împărtăşanie nu a constituit sursă de infestare pentru cineva”, a precizat Vasile Bănescu.





Ce interdicţii sunt menţinute