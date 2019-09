Zeci de amenzi date de Poliţia Capitalei după o acţiune pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor

Pentru diminuarea nivelului de victimizare a populaţiei prin accidente rutiere care au principala cauză de producere defecţiunile tehnice ale vehiculelor, precum şi in scopul dispunerii măsurilor legale corespunzătoare şi implicit a diminuării disconfortului fonic produs de autoturismele/motocicletele cărora le au fost efectuate modificări ale sistemului de evacuare, în noaptea de 13/14 septembrie a.c., Brigada Rutieră a organizat activităţi de control în trafic în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român.





În cadrul acţiunii s-a urmărit starea tehnică a autoturismelor/motocicletelor, prin verificarea:

•sistemului de reducere a zgomotului şi a emisiilor poluante, în special pe timpul nopţii;

•sistemului de frânare;

•mecanismului de direcţie;

•instalaţiei de iluminare/semnalizare şi echipamente electrice;

•existenţei şi autenticităţii seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor;

•vizibilităţii şi legalitatea montării şi utilizării luminilor de altă culoare sau intensitate, dispozitivelor ori accesoriilor de avertizare, decât cele omologate;

•sistemului de rulare (punţi, roţi, anvelope şi suspensie);

•corectitudinii datelor din certificatul de înmatriculare şi concordanţa acestora cu datele şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor;

•deţinerii inspecţiei tehnice periodice şi valabilitatea acesteia;

•aplicării tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător.





Astfel, au fost controlate peste 125 autovehicule şi aplicate 62 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 39.000 lei. Din totalul sancţiunilor, 51 au fost aplicate pentru deficienţe ale stării tehnice şi modificări neomologate aduse sistemului de evacuare a noxelor.





În cadrul activităţilor de control, au fost retrase 24 certificate de înmatriculare, 7 seturi de plăcute cu numărul de înmatriculare şi au fost reţinute 4 permise de conducere pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa bauturilor alcoolice, in doua dintre situatii fiind întocmite dosare de cercetare penala întrucât valoarea indicată de aparatul alcooltest a depăşit 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.





Exemple:





1. Un bărbat în vârstă 32 de ani a condus un autoturism pe sos. Gării Căţelu in timp ce se afla sub influenţa bauturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, context in care s-a intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin. 1 din Codul Penal.

De asemenea, cu ocazia controlului efectuat s-a stabilit ca autoturismul avea înmatricularea supendata ca urmare a expirării inspecţiei tehnice periodice, motiv pentru care a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1305 lei, iar ca masură tehnico-administrativă s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de inmatriculare.





2. Un bărbat în varstă de 33 de ani a condus un autoturism pe sos.Garii Căţelu aflandu-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducatorul acestuia a fost testat cu aparatul alcooltest care a indicat o valoare de 0,33 mg/l acool pur in expirat. Persoanei in cauza i-a fost reţinut permisul de conducerea in vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 zile.

Totodata, din verificarile efectuate s-a constatat faptul ca nu avea încheiata asigurare de răspundere obligatorie pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, fapt pentru care a fost sancţionat contraventioanal cu amenda in valoare de 1000 lei iar ca masura tehnico-administrativă s-a dispus reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare.





3. Un tanar in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe sos. Gării Caţelu având anvelope cu dimensiuni mai mari decât cele prevăzute in cartea de identitate a vehiculului şi modificări neomologate a sistemului de evacuare a noxelor.

In aceasta situatie, a fost aplicată o amenda contraventioanala in cuantum de 870 lei iar ca masura tehnico-administrativă s-a dispus reţinerea certificatul de înmatriculare.





Acest tip de acţiuni vor continua şi în perioada următoare în vederea reducerii riscului rutier prin impunerea respectării normelor legale care reglementează circulaţia vehiculelor pe drumurile publice, respectiv pentru sancţionarea persoanelor ce conduc autovehicule care nu corespund normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, inclusiv a celor care conduc autovehicule care prezintă modificări neomologate la sistemul de evacuare a noxelor, avându-se în vedere în mod special protecţia mediului.

