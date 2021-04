Veteran de război care s-a vaccinat: „În război, era un pericol vizibil. Acum, acest virus reprezintă un pericol ascuns“

Ioan Răileanu, în vârstă de 93 de ani, care în tinereţe a trăit oroarea războiului, spune că virusul SARS-CoV-2 reprezintă un pericol ascuns şi că vaccinarea este o datorie socială.

„În război stăteam cu teamă, fiindcă eram în mijlocul bombardamentelor. Atunci era un pericol vizibil. Acum, acest virus reprezintă un pericol ascuns, e ceva mult mai subtil“, spune domnul Ioan Răileanu.

Are 93 de ani şi recent a venit la Centrul de Vaccinare de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti pentru a se imuniza. Consideră că vaccinarea este o datorie socială. „M-am vaccinat atât pentru siguranţa mea cât şi pentru siguranţa persoanelor din jurul meu“, spune domnul Răileanu.

Îi place foarte mult să citească. Absolvent al Facultăţii de Drept, a fost tot timpul conectat la noutăţile legislative. De când cu pandemia, citeşte şi informaţii din lumea medicală. „Ştiu că acest vaccin este la început, dar am încredere în cei care au l-au creat. La centrul de vaccinare am trăit o experienţă, care afectiv m-a onorat. Totul a fost organizat, personalul s-a comportat exemplar. Am tot respectul pentru cadrele medicale de aici“, a mai spus Răileanu.