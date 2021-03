S-au înmulţit furturile de catalizatoare în Bucureşti. De ce sunt hoţii interesaţi de aceste piese auto VIDEO

„Acum o săptămână mă pregăteam ca omul să plec la serviciu şi, când m-am urcat în maşină şi am pornit-o, am auzit un zgomot foarte puternic de tobă spartă şi am mers la service. Acolo am observat că mi s-a furat catalizatorul”, a declarat un şofer păgubit, potrivit Digi 24.

Cristian Popa, jurnalist Digi24: Numai din această parcare, în urmă cu o săptămână, au dat spargerea vieţii lor, trei autoturisme au rămas fără catalizatoare în doar câteva minute. Totodată, poliţiştii spun că de la începutul anului, au câte cel puţin 20 de plângeri pe săptămână de la şoferi care reclamă că le-au fost furate catalizatoarele de pe autoturisme. „De obicei fac un studiu, studiază maşinile pe care urmează să le urce pe cric de unde urmează să sustragă catalizatorul. Aceste piese se pot vinde destul de uşor”, a declarat Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei. Cele mai multe furturi au o ţintă foarte clară. Piesa auto este dezmembrată pentru a extrage cantitea de câteva grame de aur şi platină. „Catalizatorul are rolul ca maşina să polueze cât mai puţin. Odată scos, maşina poluează mult mai mult. S-au prezentat la service, au crezut că au toba spartă, că au luat vreo piatră ceva şi de fapt s-au trezit peste noapte fără catalizator” a afirmat Marius, un mecanic auto. „Ca lucru inedit, lângă maşina ridicată pe cric am observat în portbagaj că era o cutie de tip fast food în care aceştia îşi puneau sculele”, a declarat Daniel Paraschiv, poliţist la Secţia 19 a Capitalei. Aceşti tineri au fost prinşi de o patrulă, în toiul nopţii, în sectorul 3 al Capitalei. „Am observat un autoturism ridicat pe cric, ne-am apropiat de autoturismul respectiv, o persoană era sub autoturism iar lângă alte trei persoane”, a declarat Marian Enoiu, agent şef la Secţia 19. Potrivit sursei citate, poliţiştii spun că furtul unui catalizator de pe autoturism poate dura şi un minut. În cele mai multe cazuri, hoţii au cunoştinţe mecanice şi nu este exclus pandemia să îi fi adus înapoi în ţară, unde continuă vechile obiceiuri. Potrivit sursei citate, acest tânăr a constatat că maşina perefect funcţională, lăsată în parcare peste noapte, la câteva ore distanţă scotea un sunet asurzitor. La scurt timp şi-a dat seama că nu este singurul proprietar care are această problemă.