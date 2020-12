Romprest va ridica, joi noapte, gunoaiele care sufocă Sectorul 1. Primăria lui Clotilde Armand poate fi executată silit pentru datoriile către firmă EXCLUSIV

Peste 1.580 de tone de gunoaie din categoria deşeurilor necontrolate, adică depozitate ilegal pe spaţiul public, pot fi observate pretutindeni pe străzile din Sectorul 1 al Capitalei. Primăria condusă de Clotilde Armand acuză Rompest că nu le ridică, Romprest arată că instituţia nu a plătit datorii de zeci de milioane de lei către companie.

Directorul general adjunct al Romprest, Bogdan Aidimi, a pus la dispoziţia „Adevărul” hotărârea pe care compania a obţinut-o în instanţă prin care judecătorul a admis executarea silită a Primăriei Sectorului 1 pentru peste 78 de milioande de lei.

Joi seară, Romprest a hotărât să ridice toate gunoaiele depozitate ilegal în Sectorul 1, în ciuda faptului că Primăria Sectorului 1 nu a plătit cele peste 78 de milioane.

„Acestă acţiune vine în ajutorul cetăţenilor, pentru a arăta buna-credinţă din partea noastră. Este vorba despre o singură trecere. Asta înseamnă tot Sectorul 1. 1.580 de tone de gunoi conform statisticilor Romprest. În seara asta va fi o acţiune, pentru a nu deranja cetăţenii ziua. Rugăm cetăţenii să nu mai depună aceste deşeuri în mod necontrolat. Acestea sunt nişte deşeuri puse în mod abuziv pe domeniul public. De aceea nici nu ni se pot imputa nouă, din moment ce nu le-ai pus în pubelă”, a declarat directorul Bogdan Adimi.

Romprest a emis o notificare în acest sens, publicată pe site-ul companiei:

„În această perioadă a Sărbătorilor de iarnă, Compania Romprest înţelege să pună sănătatea publică şi interesul legitim al cetăţenilor deasupra acestui conflict în care am fost implicaţi fără culpă şi împotriva voinţei noastre. (…) Notificăm Autoritatea contractantă că (…) Romprest organizează o acţiune de colectare a tuturor depozitelor necontrolate existente în acest moment pe domeniul public, începând cu data de astăzi, 17.12.2020”.

Primăria Sectorului 1 a pierdut în instanţă şi va fi executată silit

Directorul general adjunct al Romprest, Bogdan Adimi, a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul” că firma a câştigat în instanţă un proces având ca obiect încuviinţare executare silită împotriva Primăriei Sectorului 1.

Este vorba despre dosarul 35634/299/2020, soluţionat de Judecătoria Sectorului 1.

„Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează executarea silită, în oricare dintre formele prevăzute de lege, în conformitate cu dispozitiile titlului executoriu. Fără cale de atac. Pronunţata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, 17.11.2020”, se arată în minuta soluţiei din instanţă, conform portalului instanţelor de judecată.

În data de 8 decembrie 2020, un executor judecătoresc a emis o somaţie către Primăria Sectorului 1 pentru plata datoriilor care au făcut obiectul procesului din instanţă.

Este vorba despre o creanţă de 78.761.291, 35 lei.

Recent, primarul Sectorul 1 Clotilde Armand a ameninţat Romprest că va rezilia contractul de salubrizare.

Clotilde Armand ameninţă cu rezilierea contractului

„Acum, dacă tot am ajuns la acest capitol prin care unii au impresia că intimidările şi hărţuirea sunt o soluţie, aş vrea să anunţ aici compania de salubrizare că mai are termen câteva zile să-şi onoreze obligaţiile contractuale faţă de locuitorii acestui sector şi să se alăture celorlalte echipe care strâng gunoiul din Sectorul 1. În caz contrar, vom rezilia contractul. Fără alte comentarii”, a scris Clotilde Armand, miercuri, pe Facebook.

Bogdan Adimi spune însă că primarul Sectorului 1 nu poate rezilia contractul, deoarece acesta este încheiat cu Consiliul Local, nu cu Primăria.

„Rezilierea contractului nu se poare face de către doamna primar, pentru că nu avem contract cu Primăria Sectorului 1 avem cu cei de la Consiliul Local. O rezolvare a situaţiei ar fi o achitare parţială a debitelor. Compania are bunăvoinţa să accepte şi o primă tranşă. Nu vrem să speculăm această situaţie. Dar noi avem o hotărâre judecătorească pe aceste sume. A fost proces de încuviinţare executare silită în urma căruia avem un titlu executoriu”, a explicat directorul general adjunct al Romprest.

Directorul general adjunct a explicat că, din pricina datoriilor neachitate, compania a sistat doar ridicarea gunoaielor depozitate ilegal pe spaţiul public.

„Noi nu am oprit activitatea. Noi am oprit doar serviciul de ridicare a deşeurilor necontrolate. La cetăţeni prestăm fără probleme, curăţeniei căi publice prestăm fără probleme, deszăpezire prestăm, plus la agenţii comerciali. În privinţa ultimilor nici nu am avea cum să oprim activitatea pentru că e vorba de contracte încheiate cu ei, nu are treabă Primăria. Romprest a trimis către Primăria Sectorului 1 numeroase notificări, pe are ulterior le-a publicat şi pe site-ul companiei. (Clotilde Armand – n.r.) A afirmat acum câteva zile că sunt nişte facturi supraevaluate. Cum să fie supraevaluate dacă au bun de plată de la Primărie, au fost confirmate, au mers în instanţă? S-au plătit taxele la ele”, a spus reprezentantul Romprest.

Reproducem în facsimil titlul de executare silită pe care Romprest îl deţine împotriva Primăriei Sectorului 1: