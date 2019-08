Prime substanţiale oferite de stat şomerilor care îşi găsesc un loc de muncă la distanţă de localitatea de domiciliu

Primele de mobilitate, prima de încadrare în muncă şi prima de instalare au fost acordate pentru prima oară în decembrie 2016, prin modificarea sistemului asigurărilor pentru şomaj şi al ocupării forţei de muncă.

Aceste prime se acordă persoanelor şomere care au domiciliul/reşedinţă sau îsi stabilesc noul domiciliu/reşedinţa în zonele prevăzute în Planul Naţional de Mobilitate.

Prima de instalare se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de cea în care îşi au domiciliul şi şi-l schimbă în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranşe (50% la data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferenţiat astfel:

a) 12.500 lei pentru şomerii care se încadrează în muncă, într-o alta localitate şi îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa;

b) 15.500 lei pentru şomerii care sunt însoţiţi de membrii familiei care îşi schimba domiciliul;

c) în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celalalt va primi 3.500 lei;

În primele sase luni ani ale acestui an, 115 persoane au beneficiat de prime de instalare, dintre care 112 persoane au încasat câte 12.500 lei şi o persoană a primit 15.500 pentru că s-a mutat împreună cu familia. În acelaşi timp, două persoane au făcut parte din categoria celor cărora li se asigură de către angajator sau autorităţi locuinţă de serviciu sau cu portarea cheltuielilor aferente şi au primit câte 6.500 de lei si 3.500 de lei, potrivit datelor furnizate către Ministerul Muncii, informează wall-street.ro.

Doar pentru acordarea primelor de instalare, în primul semestru al acestui an, s-au cheltuit aproape 800.000 de lei. În anul 2018 statul a acordat prime de instalare în valoare de 3,1 milioane de lei (277 beneficiari), iar in 2017 suma s-a ridicat la 2,5 milioane de lei (260 de beneficiari).

Statul oferă bani şi angajaţilor care fac naveta, până la a 55 de lei pe zi. Astfel, prin beneficiul denumit prima de încadrare, şomerii care se încadrează în munca, cu norma întreagă, pe o perioada de cel puţin 12 luni, potrivit legii, într-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care îşi au domiciliul sau reşedinţa primesc bani pentru transport. Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile in care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acorda pe o perioada de 12 luni.

Peste 550 de persoane au încasat bani pentru transport în acest an. Peste 1.000 de persoane şi-au plătit naveta din bani de la stat in 2018 şi alte 1.200 de persoane in 2017.

Un alt beneficiu menit sa ii încurajeze pe şomeri sa revină in piaţa muncii este prima de relocare, sprijin financiar in valoare de pana la 900 de lei.

De prima de relocare pot beneficia persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în munca într-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de domiciliul si isi schimba domiciliul sau isi stabilesc reşedinţa in localitatea respectiva sau in localităţile învecinate acesteia.

Prima de relocare, neimpozabilă, acordata din bugetul asigurărilor pentru şomaj, este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/luna. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

