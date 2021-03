Prefectul Capitalei: Am convocat o discuţie pe dialog social cu sindicatele Metrorex şi CNSLR Frăţia şi cu directorul Metrorex. Prostatarii au refuzat

„Aceasta e îngrijorarea mea principală că efectele acestui protest se răsfrâng asupra noastră a tuturor, asta înseamnă aglomeraţie, ce am încercat noi să facem să decongestionăm zonele s-a întâmplat exact invers”, a explicat Stoica. Prefectul Capitalei a mai spus că faptele la protestul de la metrou îmbracă şi o latură penală privind nerespectarea măsurilor de protecţie sanitară. „Plecând de la faptul că nu e voie să ai demonstraţie cu mai mult de 100 de oameni, purtarea măştii, s-a făcut fără a asigura o treime din capacitate pentru o in. Aceste fapte vor îmbrăca şi latură penală. Desigur se vor face demersurile”, a completat el. El a mai spus că îngrijorarea sa este că acest protest va avea efectul opus şi anume va crea aglomerare.

„Jandarmeria asigură perimetrul pentru siguranţa oamenilor de acolo şi are negociatori în zonă. Am vrut să am o discuţie cu reprezentanţii protestatarilor. Aceştia refuză discuţia. La 13.30 am convocat o discuţie pe dialog social, atât cu sindicatele Metrorex şi CNSLR Frăţia, l-am invitat şi pe directorul Metrorex să vină la 13.30 şi am transmis că sunt invitaţi şi am transmis prin negociatorii Jandarmeriei pentru cei care sunt la metrou Unirii şi protestează să vină şi ei. Nu am primit răspuns din partea lor, din partea protestatarilor. Am primit un refuz. Au spus că vor să vorbească cu directorul de la Metrorex. Începând cu 7.20 am încercat să iau legătură cu CNSLR Frăţia şi cu sindicatul Metrorex. Nu răspunde nimeni.Eu cred că în momentul în care vom sta la masă, acesta e punctul de inflexiune, trebuie să ajungem să stăm de vorbă. După ce vom sta de vorbă sigur se vor detensiona lucrurile”, a afirmat Alin Stoica.