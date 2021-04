Plătit regeşte, managerul din România al unei multinaţionale şi-a pierdut slujba în urma unei anchete a unui detectiv particular

Printr-un proces deschis la Tribunalul Bucureşti, fostul administrator al firmei din România deţinute de o companie multinaţională din domeniul divertismentului a cerut despăgubiri de aproape 2,2 milioane de lei. Din această sumă, 1,5 milioane de lei reprezintă indemnizaţii (echivalentul a 36 de luni) şi 475.000 de lei daune morale. Diferenţa o reprezintă contravaloarea taxei de şcolarizare pentru fiica sa şi contravaloarea unei poliţe de asigurare private.



În proces, fostul administrator a arătat că în totul a început în urmă cu 16 ani, când i s-a propus să se se ocupe de operaţiunile din România ale companiei care are afaceri în mai multe ţări. Astfel, în 2007, bărbatul s-a mutat din Israel în România, împreună cu familia, urmând să fie administrator al companiei din România şi să se ocupe de tot ce înseamnă managementul companiei din România, contra unei indemnizaţii care a pornit de la 27.000 de lei în 2007 şi a ajuns la 42.000 de lei în 2017. Acestei sume i s-au adăugat o serie de beneficii: asigurare de sănătate privată pentru administrator şi familia lui, o poliţă privată la o companie de asigurări din Elveţia şi costul de şcolarizare pentru unul dintre copii, la Şcoala Americană.

Revocat în a doua zi de Crăciun

În procesul în care a dat în judecată compania pentru care a lucrat, fostul administrator a arătat că sub conducerea sa operaţiunile din România ale companiei au avut „o ascensiune fulminantă”, ajungând să aibă 26 de puncte de lucru, ajungând a treia companie de la nivelul holdingului care operează în şapte ţări. Tocmai din acest motiv, susţine fostul administrator în proces, a fost şocat în momentul în care în a doua zi de Crăciun din 2017 a fost convocat de CEO-ul companiei-mamă şi anunţat că i-a fost revocat mandatul de administrator al operaţiunilor din România. „Răspunsul CEO a fost acela ca am investit economiile mele alături de tatăl meu si alti prieteni din copilărie in achizitonarea unor apartamente si in acest fel nu mi-am dedicat timpul 100% companiei”, a arătat administratorul revocat în proces.

Urmărit pas cu pas de un detectiv particular

În proces, compania dată în judecată s-a apărat arătând că, de la un anumit moment, s-a observat că administratorul a început să prezinte un interes scăzut faţă de treburile companiei, petrecând puţin timp la birou şi vizitând rar punctele de lucru ale societăţii. Astfel, cu un an înainte de revocare, directorul general al holdingului l-a convocat pe administratorul său din România, atrăgându-i atenţia cu privire la comportamentul său. Când a realizat că avertismentul este ignorat, iar administratorul „continuă să îşi neglijeze responsabilităţile, pentru eliminarea oricăror îndoieli în privinţa activităţii reclamantului, Societatea a decis angajarea unui detectiv particular”.



Prin urmare, managerul a fost urmărit pas cu pas timp de două săptămâni, timp în care s-a constatat că administratorul lucra pentru companie două ore pe zi, restul timpului petrecându-l în desfăşurarea afacerilor personale. „Detectivul a stabilit că reclamantul avea în proprietate şapte apartamente şi o casă, de administrarea cărora se ocupa, în detrimentul îndatoririlor sale din cadrul Societăţii, pe care le neglija total”, a arătat compania dată în judecată de administratorul revocat.

Ce a menţionat detectivul în raport

Potrivit raportului întocmit de detectiv, în perioada de monitorizare, managerul operaţiunilor din România ale multinaţionalei îşi renova unul dintre apartamente, vizitând „frecvent” magazinele Dedeman, Hornbach, Brico Depot, Romstal, Ikea, Leroy Merlin. „Vizitele zilnice la materiale de construcţii durau între aproximativ 15 minute şi 2 ore”, a consemnat detectivul plătit să îl urmărească pe manager.



Detectivul a mai consemnat în raport că „ţinta” o lăsa dimineaţa pe fiica sa la şcoală, se întorcea acasă, unde petrecea aproximativ 2-3 ore, vizita magazinele de construcţii, apartamentele pe care le deţine, trecea pe la birou şi se întorcea către casă cu diferite alte opriri. Astfel, concluzia companiei a fost că pentru administratorul său din românia „biroul era un detaliu dintr-o lungă listă de activităţi fără legătură cu atribuţiile sale”.



Mai mult decât atât, compania a descoperit că administratorul „folosea bugetul societăţii pe care o administra pentru distracţia şl relaxarea sa şi a familiei sale”. În urma procesului, cererea fostului manager de acordare a despăgubirilor a fost respinsă. Într-adevăr reclamantul nu mai acţiona în interesul societăţii, utilizând resursele companiei în propriul beneficiu şi era în principal preocupat de propria întreprindere, iar nu de corectarea minusurilor imputate la precedentele întrevederi cu superiorii acestuia”, a decis Tribunalul Bucureşti. Procesul continuă la Curtea de Apel Bucureşti.

