Nicuşor Dan a mers cu un tren de probă pe rute feroviare din jurul Bucureştiului, care vor face parte din infrastructura viitorului tren metropolitan VIDEO

”De azi a devenit operaţională integrarea tarifară a trenului de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni cu transportul public de suprafaţă şi de subteran din Bucureşti. Cu această ocazie, am făcut o călătorie cu trenul de probă pe 4 rute feroviare din jurul Capitalei, care vor face parte din infrastructura viitorului tren metropolitan”, a scris Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit lui, în prima etapă, va fi folosită infrastructura de cale ferată care există în jurul Capitalei.

”Pentru funcţionarea trenului metropolitan, vom folosi în prima etapă infrastructura de cale ferată care există în jurul Capitalei, iar cu ajutorul Ministerului Transporturilor ne propunem să facem modernizările necesare şi conectarea la celelalte mijloace de transport public. Ulterior, tot în colaborare cu autorităţile centrale, ne dorim să investim în achiziţia de trenuri, în construirea de noi segmente şi staţii de cale ferată, pentru a extinde traseele pe care va funcţiona trenul metropolitan”, a mai adăugat edilul Capitalei.

Aceasta a spus că trenul metropolitan este una dintre soluţiile importante pentru rezolvarea problemei traficului în Bucureşti.

”Ştim cu toţii Bucureştiul are o mare problemă de trafic sau de mobilitate. Soluţia la asta este transportul de mare capacitate, asta înseamnă fie metrou, fie metrou de suprafaţă sau tren metropolitan. Am văzut starea. Ştim ce este de făcut. Am făcut deja, am integrat azi biletul unic între transportul de suprafaţă, metrou şi trenul la Otopeni. Vizăm în perioada următoare mai multe linii pe care să facem acelaşi lucru (...) .Iar pentru celelate linii avem nevoie de anumite investiţii, cum ar fi staţii, semnalizări şi aşa mai departe, pentru care avem studiile deja făcute”, a adăugat primarul general.

Garnitura ”Săgeata Albastră” a plecat din staţia Bucureşti Progresul, închisă traficului de călători din 2005, de când s-a prăbuşit podul peste Argeş de la Grădiştea, de pe lina 102 Bucureşti-Giurgiu, la ora 12,43. Traseul a fost Jilava (12,51) – Berceni Hm (13,00) – Bucureşti Sud (13,33) – Titan Sud Hm (13,52), conform Club Feroviar.

Halta Titan Sud (situată chiar lângă staţia de metrou Republica de pe Magistrala 1) este punctul de plecare a trenurilor spre Olteniţa, pe secţia 801, închiriată către Transferoviar Grup. Pe această secţie circulă doar trenurile Transferoviar Călători, aşa că apariţia unui tren al operatorului feroviar de stat în Titan Sud a fost o premieră după mulţi ani. De aici, trenul a plecat la ora 14,14 şi şi-a continuat călătoria către gara Bucureşti Obor, unde era programat să ajungă la ora 15,00.

În cursul dimineţii, acelaşi tren mai făcuse o călătorie de probă între Bucureşti Nord Gr. A (Gara de Nord), de unde a plecat la ora 10,30, până la Periş (11,15). De aici, automotorul s-a întors spre Capitală, ajungând în Bucureşti Nord Gr. B (Gara Basarab) la 11,59.