Nicuşor Dan, despre neamenajarea parcurilor şi lipsa deratizării: Nu este un mandat obişnuit cel pe care l-am preluat

Primarul general Nicuşor Dan anunţă că s-au identificat 23 de motive de nelegalitate la întocmirea PUZ-urilor de sector.

„O să cer prefectului municipiului Bucureşti să atace în instaţă cele 5 PUZ-uri de sector. În momentul în care el o face, ele vor fi suspendate şi prin acţăiunea prefectului”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă primarul general Nicuşor Dan.

Primarul a mai anunţat că de mâine toţi angajaţii vor fi monitorizaţi pentru a se vedea cât stau la birou.

Primarul general Nicuşor Dan a mai declarat că există întârzieri la amenajarea parcurilor şi realizarea deratizării şi dezinsecţiei din cauză că Primăria a avut datorii foarte mari. ”Nu este un mandat obişnuit cel pe care l-am preluat”, a afirmat primarul.

”Nu este un mandat obişnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de 3 miliarde de lei – cât metroul din Drumul Taberei. Trebuia să plătim aceşti bani pe loc (...) nu a fost un mandat oarecare şi am fost obligaţi să tăiem costuri, şi acolo unde am fi vrut şi acolo unde nu am fi vrut. Banii pe care nu-am avut în martie îi avem acum”, a declarat, miercuri, Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă, referindu-se la acuzaţiile care i se aduc că există întârzieri la amenajarea parcurilor şi realizarea deratizării şi dezinsecţiei.

Foarte mulţi bucureşteni acuză starea deplorabilă a parcurilor din oraş.

El a spus că operaţiunea de cosire a ierbii din parcuri a început şi a estimat că va fi gata în două săptămâni, după care vor urma spaţiile verzi publice.

Legat de tratamentele pentru combaterea ţânţarilor, căpuşelor şi şobolanilor, primarul general a susţinut că utilajele sunt pregătite şi vor începe să stropească imediat ce se vor opri ploile.

„Undeva în 2 luni estimez că vom fi bine şi cu remedierea gropilor de pe străzi", a spus Nicuşor Dan.

VIDEO Declaraţiile primarului general Nicuşor Dan