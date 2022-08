Nicuşor Dan: Bucureştiul are, în sfârşit, o Asociaţie pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului funcţională

„Bucureştiul are, în sfârşit, o Asociaţie pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului funcţională. Această organizaţie, deşi înfiinţată în anul 2014, nu a avut până acum niciun fel de activitate şi nici buget dedicat. Am alocat în acest an fondurile necesare pentru ca asociaţia să poată funcţiona. Prima etapă pentru care am început deja demersurile este realizarea unei strategii de turism care să pună în valoare Bucureştiul, aşa cum se întâmplă în orice capitală europeană. În acest sens vom solicita consultanţă de la operatori economici cu experienţă. Doar printr-o planificare strategică putem atrage turiştii să viziteze Capitala şi putem implementa proiecte cu impact în acest domeniu. Din asociaţie fac parte, alături de Municipiul Bucureşti, instituţii, organizaţii şi federaţii reprezentative”, a scris Nicuşor Dan, joi pe Facebook.

El a mai precizat că a fost lansat în dezbatere publică şi va fi supus votului CGMB un proiect de hotărâre prin care taxa specială pentru promovare turistică aplicată serviciilor de cazare va fi de 2% la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur, iar sumele colectate vor ajunge în bugetul Municipiului Bucureşti.