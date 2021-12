Nicuşor Dan: Ştiu că mulţi bucureşteni şi-ar fi dorit să avem mai multe luminiţe de sărbători, dar pur şi simplu nu ne permitem

„Ştiu că mulţi bucureşteni şi-ar fi dorit să avem mai multe luminiţe de sărbători, dar atunci când trebuie să alocăm sute de milioane pentru spitale, iar costurile cu termoficarea ajung atât de mari, pur şi simplu nu ne permitem”, a transmis primarul.

„Calea Victoriei şi Parcul Cişmigiu au un plus de farmec înaintea sărbătorilor, aşa cum se vede din imagini. Fără să cheltuim banii primăriei, dar cu ajutorul unor parteneri comerciali, am vrut să transmitem mesaje de încredere şi speranţă bucureştenilor după un an complicat, în care pandemia nu ne-a slăbit, iar creşterile de preţuri au îngrijorat multă lume”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Nicuşor Dan.

Acesta precizează că primăria nu-şi permite mai multe luminiţe în tot oraşul.

„Ştiu că mulţi bucureşteni şi-ar fi dorit să avem mai multe luminiţe de sărbători, dar atunci când trebuie să alocăm sute de milioane pentru spitale, iar costurile cu termoficarea ajung atât de mari, pur şi simplu nu ne permitem să dăm bani din bugetul PMB pentru instalaţii electrice în tot oraşul”, a mai transmis primarul.

Primarul general anunţă că acesta e doar începutul unei mai mari deschideri a Primăriei Capitalei către mediul privat pentru parteneriate care să schimbe în bine faţa oraşului.

„Din 2022 vor avea mai multe astfel de proiecte, făcute cu bun gust şi transparent, cu scopul de a înfrumuseţa Bucureştiul. Un Crăciun luminat tuturor!”, a mai transmis primarul.