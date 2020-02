Mecanic de bord român, coşmar pentru stewardese: „M-a atins pe sâni, spunându-mi să ne retragem după colţ“

O companie românească de aviaţie a fost nevoită să îl reangajeze pe un mecanic de aviaţie concediat după ce opt stewardese au reclamat că au fost hărţuite sexual. Totul a început când compania aeriană din România a închiriat o aeronavă unei firme de aviaţie din Kuweit. Împreună cu avionul, în Kuweit au fost trimişi atât echipajul necesar zborurilor, cât şi personalul tehnic, din echipă făcând parte şi un mecanic de aviaţie.



În cursul lunii august a anului 2019, când o însoţitoare de zbor i s-a plâns şefei echipajului de cabină că unul dintre colegii lor, mecanicul de aviaţie, are un „comportament nepotrivit al faţă de persoanele de sex feminin din cadrul personalului de zbor”. Şefa echipajului de cabină le-a recomandat însoţitoarelor de zbor care au sesizat un comportament nepotrivit al mecanicului să raporteze în mod oficial aceste situaţii pentru a putea fi înaintate conducerii.

Scene cumplite reclamate de însoţitoarele de zbor

Împotriva mecanicului de aviaţie au fost depuse opt plângeri din partea stewardeselor care au reclamat „atingeri nedorite şi repetate ale personalului feminin, sărutări şi îmbrăţişări forţate ale acestora si, în general, o atitudine cu conotaţie sexuală care era de natură să pună angajatele într-o stare de disconfort puternic sau chiar într-o situaţie umilitoare”.

Spre exemplu, una dintre însoţitoarele de zbor a reclamat următoarele: „Într-una dintre zile, eram singură în bucătăria din spate a avionului, iar domnul C. a venit şi m-a luat în braţe. Când am încercat să mă retrag m-a atins cu mâinile pe sâni, spunându-mi să ne retragem după colţ. În acel moment m-am speriat şi am fugit către faţă unde erau şi ceilalţi colegi lăsându-l singur în spate”.

Una dintre stewardese a reclamat că în timp ce stătea la piscina hotelului în care era cazată, colegul ei i-a pus mâna pe picior. O altă însoţitoare de zbor a reclamat: „Mi s-a intamplat de câteva ori să ajungă la avion şi să aibă un comportament mai mult decât afectuos. Dumnealui a încercat de mai multe ori să mă îmbrăţişeze, ultima dată îmbrăţişându-mă pe la spate a reuşit să mă pupe pe gât, lucru care m-a îngrozit, dar în mod politicos am reuşit să ma îndepărtez de dumnealui. Acesta m-a sunat de câteva ori şi în cameră sub pretextul că nu are cu cine să iasă şi dacă poate să mă deranjeze că este singur”.

Concediat imediat după sosirea în ţară

Pe baza mărturiilor depuse de însoţitoarele de zbor, două dintre ele fiind chiar fiicele patronului companiei aeriene, mecanicul de aviaţie a fost concediat, iar împotriva sa a fost depusă plângere la Poliţie. Bărbatu a contestat decizia de concediere în instanţă, proces care s-a judecat la Tribunalul Bucureşti.

În instanţă, bărbatul a arătat că în Kuweit erau temperature foarte ridicate, iar pe acest fond între mecanici şi membrii echipajului au fost diferite altercaţii pe fondul cărora „echipajele au început să facă diferite rapoarte de nemulţumire la adresa sa, inclusiv pe partea tehnică a avionului, la Bucureşti”. În privinţa acuzelor de hărţuire sexuală, bărbatul a arătat că „stewardezele aveau o perioada de 21 de zile în Kuweit, reveneau în ţară pentru 4-5 zile, apoi reveneau din nou în Kuweit, iar la momentul întâlnirii se îmbratişau colegial urându-şi «bun venit» şi «bine te-am găsit»”.

Reangajat pentru că nu a fost respectată procedura de concediere

În instanţă, mecanicul concediat a mai arătat că nu a fost respectată procedura pentru concediere şi nu i s-a dat ocazia să se apere. Avocatul companiei aeriene a admis în instanţă că procedura de cercetare disciplinară nu a fost respectată, hotărârea de concediere fiind luată de administratorul companiei „pe fondul emoţional al acestor plângeri de hărţuire sexuală”. Reprezentanţii companiei aeriene au mai arătat că administratorul nu mai putea reveni asupra deciziei de concediere, solicitând chiar reangajarea mecanicului de către instanţă.

„Din perspectiva procedurii disciplinare, aceasta a fost încălcată de societate în sensul că nu a efectuat cercetarea disciplinară prevăzută de lege”, a admis compania aeriană, care a arătat că îşi recunoaşte greşeala şi cere instanţei reangajarea mecanicului doar „cu scopul de a nu crea reclamantului, vinovat de hărţuirea şi umilirea unor angajate ale sale, beneficii suplimentare constând în prelungirea perioadei în care primeşte salarii fără a se prezenta la muncă”.

Astfel, reţinând că potrivit Codului Muncii, nicio persoană nu poate fi concediată „mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile”, Tribunalul Bucureşti a dispus anularea deciziei de concediere. Totodată, compania aeriană a fost obligată să îi achite mecanicului cheltuieli de judecată de 1.500 de lei.