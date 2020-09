Gabriela Firea, despre Podul Ciurel: Efectele privind fluidizarea traficului sunt vizibile VIDEO

Gabriela Firea a explicat că podul Ciurel are trei etape de construcţie

”Aceste este adevărul despre Podul Ciurel, un proiect despre care se spune în mod nedrept că nu duce şi nu va duce nicăieri, o investiţie care nu ar fi necesară. Vă voi demonstra că este necesară şi utilă bucureştenilor, a spus Firea pe reţeaua de socializare.

Acest proiect a fost gândit acum 14 ani, în trei etape. Noi am finalizat prima dintre ele, Nodul Virtuţii. Am fi putut finaliza acest obiectiv mult mai rapid însă, timp de zece ani, a fost blocat în tribunale de către un domn care are casa în proximitatea podului Ciurel, o casă care există şi în prezent şi nu a fost afectată absolut deloc, cofondator al Uniunii Salvaţi Bucureştiul, prieten foarte bun cu domnul Nicuşor Dan. Împreună au făcut mai multe contestaţii în instanţă, atacând atât autorizaţia de construire, cât şi PUZ-ul de sector".

"În cel mai scurt timp, vom demara lucrările pentru etapa a doua a proiectului, aprobat încă din luna mai, un drum expres până la Centură, cu două benzi pe sens. Pentru acesta, avem deja culoarul de expropriere aprobat, am semnat contractul cu asocierea de constructori Max Boegl – Astaldi – Euroconstruct, iar banii sunt consemnaţi, aproximativ 50 de milioane de lei pentru exproprierile din zona, în jur de 20 de imobile”.

Nodul rutier Virtuţii-Ciurel a fost deschis circulaţiei sâmbătă.

Premierul Orban a declarat, luni, că podul este inutil pentru că legătura dintre Autostrada A1 şi Splaiul Independenţei nu a fost construită.

