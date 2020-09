Gabriela Firea anunţă că sâmbătă va fi dat circulaţiei Podul Ciurel-Nod Virtuţii

Pasajul Ciurel, inaugurat şase ani mai târziu decât era prevăzut termenul de finalizare, e parte din străpungerea spre Autostrada A1, o alternativă la Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală.

Proiectul în valoare de 240 milioane de lei nu este, însă, în totalitate dus la capăt. Pasajul se opreşte în strada Amilcar Săndulescu care nu duce nicăieri.

„Sâmbătă deschidem Podul Ciurel, cea mai mare lucrare de infrastructură realizată în ultimii 30 de ani în Capitală. Azi am facut ultimele verificari iar maine e zi doar de retuşuri. Proiectul, început acum 14 ani, a stat aproape 10 ani în tribunale, o pierdere pentru bucureşteni care se traduce financiar în 10 milioane de euro plătiţi în plus. 90% dintre lucrări au fost realizate în aceşti 4 ani de mandat. Vă anunţ cu mare bucurie, asadar, că am finalizat Podul Ciurel - Nod Virtuţii, pe care se va putea circula începând sâmbătă, 19 septembrie“, a scris Gabriela Firea joi pe Facebook.