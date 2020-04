Gabriela Firea, despre poluarea din Capitală:  „CSAT-ul trebuie să intervină. Se muşamalizează ceva“

”CSAT-ul trebuie să intervină! Populaţia este pusă în pericol! Am avut răbdare şi am aşteptat o explicaţie verosimilă din partea Guvernului, prin Ministerul Mediului! Nu am ieşit imediat cu declaraţii publice. Dar, în lipsa unor informări corecte şi, mai ales, a unor măsuri concrete pentru prevenirea unor astfel de «accidente» de poluare, care ne omoară încet dar sigur, mă văd nevoită să apelez la cel mai important for care veghează siguranţă cetăţenilor”, a scris, miercuri, pe Facebook, Gabriela Firea.

Aceasta continuă: ”Cum poţi să te numeşti Minister al Mediului şi ieri să postezi pe FB, palid, fără nicio îngrijorare, că e un incendiu de vegetaţie prin Ilfov, pe la Periş, şi să nu trimiţi controale şi verificări drastrice în zona? Unde e ministrul? De ce nu e pe teren?? Iar azi vii nonşalant, tot pe FB, să spui că arde o fosta fermă de porci de la Periş. Care, iată, a poluat jumătate şi Ilfov şi aproape tot Bucureştiul”.

Primarul general consideră că ”este strigător la cer” şi ”se muşamalizează ceva”.

”Este cineva acoperit! Se întâmplă ceva necurat şi Garda de Mediu, care aparţine de Ministerul Mediului, sigur ştie şi nu comunica cinstit cetăţenilor! Exact cum au minţit şi când a poluat extrem un CET, prin arderea pacurii. Întâi au negat că s-a ars vreun fir de păcură. După ce am ieşit public cu documente care atestau la milimetru câte tone de păcură s-au ars, în ce zile şi la ce ore, au fost nevoiţi să recunoască”, a mai scris Firea.

Aceasta condideră că ”nu mai este suficientă doar demisia sau demiterea ministrului Mediului”, fiinf vorba despre ”mână criminală acoperită de Guvern”.

”Şi trebuie luate măsuri ferme în consecinţă! Dacă cetăţenii din Bucureşti şi din Ilfov se mai pot consideraţi apăraţi de instituţiile statului. Dacă nu, punem toţi mâinile pe piept şi aşteptăm apocaliptic să ne ia. Eu refuz acest din urmă scenariu”, a mai scris Firea pe Facebook.

Locuitorii din zona de nord a Capitalei reclamă miercuri dimineaţă că aerul este irespirabil. Probleme cu calitatea aerului sunt şi în sectorul 6. În ambele zone se simte, potrivit relatărilor, un puternic miros de cauciuc sau de plastic ars. Ministrul Mediului Costel Alexe a precizat că este vorba despre un incendiu de vegetaţie pe o suprafaţă semnificativă de 30.000 mp, în zona Periş.