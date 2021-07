Directorul Termoenergetica: Compania are datorii de peste 500 de milioane de lei către furnizori şi de încasat peste 500 de milioane de lei de la Primăria Capitalei

“Situaţia financiară a companiei este una foarte dificilă. Compania are datorii de peste 500 de milioane de lei către furnizori şi în acelaşi timp are de încasat peste 500 de milioane de lei de la Primăria Municipiul Bucureşti. Nu este vorba de atacuri politice. Demersurile legale pe care Termoenergetică le face pentru recuperarea banilor nu au niciun substrat politic. Este momentul să scoatem sistemul de termoficare de sub discuţiile politice. Este momentul să înţelegem că acest sistem de termoficare - de fapt infrastructura energetică a oraşului - este o infrastructură de mare importanţă şi trebuie tratată ca atare", a afirmat Claudiu Creţu.





El a explicat că în ultimii 10-15 ani sistemul de termoficare a a fost permanent subfinanţat şi prin subfinanţare, alături de lipsa investiţiilor şi lipsa remune raţiei personalului, sistemul de termoficare a ajuns în cel de-al doisprezecelea ceas.





„Nu este cazul de atacuri politice, sunt demersuri legale care au fost iniţiate încă de acum două luni. Demersuri pe care o companie le face pentru a recupera sumele necesare pentru a avea bani de salarii, investiţii şi reparaţii. Sistemul de termoficare este în al doisprezecelea ceas. Este nevoie de investiţii, reparaţii şi toate acestea se pot face doar cu o situaţie financiară serioasă. Acest lucru înseamnă să avem banii necesari pentru a putea face reparaţii, investiţii şi pentru a asigura salariile oamenilor. Mesajul pe care îl dăm este un mesaj de încredere pentru că acest sistem este unica soluţie la nivel macro pentru oraşul Bucureşti, însă primul pas pentru a putea implementa aceste soluţie este de a avea resursele financiare necesare", a mai afirmat directorul Termoenergetica Bucureşti.

