Brigada Rutieră a Capitalei a aplicat amenzi de peste 96.000 de lei şoferilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice

Poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe principalele artere ale municipiului Bucureşti pentru asigurarea ordinii şi siguranţei rutiere, reducerea riscului rutier şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, informează news.ro.

„Au fost aplicate 162 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 96.200 lei, şi au fost reţinute 27 de permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, nerespectarea regimului legal de viteză şi pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric~, anunţă Brigada Rutieră.



De asemenea, au fost întocmite 10 dosare penale, în special pentru persoane care au condus sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive, pentru refuzul recoltării de probe biologice, pentru conducere fără persmis sau cu acesta suspendat, dar şi pentru lovire şi distrugere.



Astfel, în jurul orei 23.40, un bărbat în vârstă de 30 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Basarabia, fiind sub influenta substanţelor psihoactive. Când autoturismul a fost oprit, din interior s-a simţit un miros puternic, astfel că s-a trecut la testarea cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de canabis. Şoferul a fost dus la INML în vederea recoltării de probe biologice.



Ulterior, în jurul orei 1.00, tot pe Bd. Basarabia, poliţiştii au oprit un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani, şi în cazul acestuia testarea cu aparatul DrugTest indicând consum de canabis. El a fost dus la INML în vederea recoltării de probe biologice. În autoturism se mai aflau 3 pasageri, 2 fete şi un băiat. Cele 2 fete, precum şi şoferul au fost sancţionaţi contravenţional la Lg. 61/1991 pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare.



În jurul orei 5.00, un bărbat în vârstă de 25 de ani a fost prins când conducea o motocicletă pe strada Traian, el aflându-se sub influenţa alcoolului şi neavând permis de conducere. Tânărul a fost testat cu etilotestul, rezultând o valoare de 0.53 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă a refuzat recoltarea de probe biologice. Totodată, poliţiştii au constatat că el nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: