Testul HIV poate fi făcut gratuit la toate centrele medicilor de familie din Chişinău

Măsura are drept scop ţinerea infecţiei sub control şi prevenirea noilor cazuri de îmbolnăvire. Prezent la evenimentul de lansare, primarul capitalei, Ion Ceban, a invitat echipa de la Primărie să se alăture campaniei şi să se testeze la HIV, pentru a arăta că suntem responsabili şi că gestul funcţionarilor publici va servi drept exemplu pentru ceilalţi membri ai comunităţii. Edilul a îndemnat cetăţenii să dea dovadă de toleranţă faţă de persoanele HIV pozitive sau cele bolnave de SIDA, pentru că situaţia poate fi ţinută sub control prin tratament, iar oamenii respectivi pot duce o viaţă obişnuită, alături de ceilalţi membri ai societăţii.



„Chişinăul este oraşul nostru al tuturor. Respectiv, atitudinea noastră unii faţă de alţii trebuie să fie una incluzivă, iar abordările pozitive. Trebuie să fim cât mai toleranţi şi prin exemplu propriu să demonstrăm acest lucru. Toate acţiunile care le întreprindem constituie o modalitate de a investi într-un prezent şi viitor sigur şi sănătos al locuitorilor noştri”, a mai spus Ion Ceban.



În anii 2020 - 2021 a fost aprobat Planul Municipal de Acţiuni pentru Prevenirea şi Controlul HIV/SIDA, Infecţiilor cu Transmitere Sexuală, Tuberculozei şi Hepatitei Virale, cu sprijin financiar de la bugetul municipal, care cuprinde obiective, sarcini şi activităţi specifice de informare şi prevenire, precum şi indicatori de performanţă.