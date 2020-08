Agricultorii din centrul şi sud-estul R. Moldova anunţă proteste în mai multe raioane

Contactat de IPNhttps://www.ipn.md/ro/agricultorii-din-centrul-si-sud-estul-tarii-anunta-proteste-7966_1075452.html, Andrei Dînga, agricultor din Ştefan Vodă, a declarat că sunt agricultori din aproximativ 14 raioane ale ţării, care se vor aduna în şase locuri, fiind vorba despre trasee naţionale inclusiv. Potrivit lui, în cazul în care revendicările nu vor fi îndeplinite de autorităţi, protestul va fi extins şi în Capitală.



Într-o notă adresată Guvernului şi ministerului de ramură, agricultorii solicită un şir de măsuri, care, în opinia lor, pot stabiliza situaţia macroeconomică a sectorului agricol. „Fermierii din zona de centru şi sud-estul republicii deja şi-au consumat toate posibilităţile de identificare a resurselor financiare pentru achitarea impozitelor la buget, plata salariilor angajaţilor – având restanţă câteva luni, achitarea datoriilor a căror procente sunt în creştere, procurarea de piese, motorină şi produse fitosanitare, seminţe pentru a intra într-un nou an agricol în speranţa că va fi unul mai bun, etc.”, se menţionează în adresarea producătorilor agricoli.



Aceştia solicită ca resursele financiare alocate pentru acoperirea pierderilor financiare suportate de către agricultori să fie de cel puţin trei mii de lei per hectar.



Agricultorii solicită insistent instituirea stării excepţionale sau de urgenţă pentru sectorul agrar în zona de centru şi sud, cu eliberarea necondiţionată a certificatelor de stare de forţă majoră atât pentru fermieri, cât şi pentru furnizorii de inputuri agricole, fapt ce, în opinia lor, va permite întregului sector agricol să-şi reeşaloneze datoriile fata de creditori.



În adresarea se solicită implementarea unui regulament nou cu posibilitatea de returnare sau cesionare a TVA-ului adunat de ani de zile în cont, în achitarea datoriilor furnizorilor din domeniu. De asemenea, se solicită scutirea de la plata impozitelor salariale şi funciar a agricultorilor afectati de aceste calamităţi pentru anul 2020, şi vacanţă fiscală pentru primele şase luni ale anului 2021.



Agricultorii cer convocarea şedinţei extraordinare a Parlamentului pentru a adopta deciziile de implementare a revendicărilor lor. În caz contrar, producătorii agricoli îşi asumă dreptul să continue protestele pentru o perioadă nelimitată.



„Totodată, unanim ne exprimăm dezacordul faţă de Regulamentul privind aprobarea modului de acordare a compensaţiilor pentru diminuarea calamităţilor naturale asupra recoltei anului 2020, din considerentul că, acesta este unul anevoios, nu este totalizat pentru întreg sector agricol. De exemplu, orzul de primăvară nu este inclus, proprietarii individuali nu sunt menţionaţi. Plus, sumele notate ca ajutor la hectar sunt mizere. Rugăm anularea acestuia şi elaborarea unui nou proiect în strânsă colaborare cu agricultorii”, se mai spune în adresarea către Guvern şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.