Vladimir Cebotari: Varianta ideală ar fi o coaliţie între PDM, ACUM şi PSRM

Şeful staff-ului Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, spune că în viitorul legislativ este de dorit ca o eventuală coaliţie să fie cât mai largă pentru ca să reprezinte opinia mai multor alegători. „Probabil, varianta ideală ar fi o coaliţie între PDM, ACUM şi PSRM. De ce nu? Atunci noi acoperim un şir mare de alegători”, susţine democratul.

„Vrem o coaliţie cât mai largă care să respecte voinţa poporului, dar noi nu excludem nicio opţiune, inclusiv alegerile anticipate”, a continuat Vladimir Cebotari. Totodată, şeful staff-ului PDM nu exclude că Andrei Năstase ar putea să facă o coaliţie cu socialiştii, dar nu crede că acest lucru l-ar putea face şi Maia Sandu.



„Dacă sunt rezonabili şi raţionali şi dacă au venit în Parlament pentru a influenţa ca starea lucrurilor în Republica Moldova să se schimbe spre bine, eu cred că blocul ACUM va merge într-o coaliţie cu PDM”, a mai declarat Vladimir Cebotari. Potrivit lui, democraţii au o sarcină foarte clară: „să lupte până la capăt ca să nu se întoarcă instabilitatea politică în ţară”.



Despre campania electorală, Vladimir Cebotari spune că toţi concurenţii electorali au pornit în campanie în condiţii egale de competitivitate. Iar despre voturile pentru circumscripţiile din stânga Nistrului, şeful staff-ului PDM spune că numărul celor care au avut interes faţă de viaţa politică din Republica Moldova este dublu faţă de cel din 2014.



Istoricul Octavian Ţîcu, candidat al blocului ACUM DA PAS pe circumscripţia nr. 16, Ungheni, afirmă că PDM are cu fracţiunea Partidului „Şor” şi cu cei trei deputaţi independenţi are 40 de mandate, iar democraţii vor încerca să caute la PSRM mandate şi vor încerca să clatine această fracţiune. „Nu va fi o coaliţie propriu-zisă între PDM şi PSRM pentru că aceasta omoară electoratul ambelor partide. Tot ce mai este în PDM şi crede în valoarea pro-europeană a democraţilor şi în valorile europene va veni la ACUM, iar alegătorii PSRM, aşa cum au votat pentru mine la Ungheni mai mulţi decât au votat pentru partidul lor, vor veni şi ei la bloc”. Istoricul nu exclude că democraţii vor încerca să clatine şi fracţiunea blocului ACUM.



„Noi am semnat un angajament public de necolaborare -un cuvânt popular spus de netrădare. Un cuvânt în care am spus clar că nu vom avea niciun fel de colaborare cu partidele care sunt o emanaţie a regimului Plahotniuc- Şor-Dodon, ceea ce înseamnă exact cele trei partide care sunt în Parlament. Aceasta este voinţă politică şi oamenii trebuie să înţeleagă că în Republica Moldova a venit o altă faţă a politicii, bazată pe moralitate, pe cuvântul pe care l-am dat şi pe care vrem să-l respectăm”, a afirmat istoricul.



Despre discuţiile apărute în spaţiul public referitor la posibila scindare a blocului acum în două fracţiuni, istoricul spune că va fi o singură fracţiune. „Aceste zvonuri legate de desfacerea blocului trebuie curmate pentru că ACUM DA PAS este un brand politic în care s-a investit foarte mult. El a fost fundamentat pe ideea de mişcare de rezistenţă ACUM în jurul căreia s-au cristalizat cele două partide şi membri ai societăţii civile. Noi suntem 6-7 oameni care venim din afara acestor două partide, prin urmare, noi pledăm pentru un bloc unic consolidat şi o acţiune unică pentru că avem şi alegeri locale pe care trebuie să le abordăm cu seriozitate”, spune Octavian Ţîcu.



Totodată, candidatul ACUM spune că în campanie electorală nu au fost condiţii egale pentru toţi concurenţii şi că alegerile nu au fost libere şi corecte.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: