Vlad Gribincea: Procurorul general trebuie să fie o persoană tehnocrată şi un manager foarte bun

„Procurorii şi judecătorii au încercat să acţioneze mai degrabă ca o castă decât ca un serviciu în interesul cetăţenilor. Şi acest lucru era evident”, a declarat preşedintele CRJM într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN.



În opinia sa, procurorul general trebuie să fie o persoană tehnocrată, un manager foarte bun, o persoană care să-i poată coagula în jurul său pe cei mai buni procurori şi să-i ghideze spre o dezvoltare armonioasă a Procuraturii în stil european. „Nu o persoană foarte puternică individual care ţine totul sub control şi care nu tolerează niciun fel de opinii alternative, ceea ce am avut pe timpul ultimului procuror general”.



„Atunci când s-a elaborat Legea Procuraturii şi poziţia mea atunci era că noi trebuie să avem un procuror general care este un manager al sistemului, şi nu cineva care ia decizii în stânga şi în dreapta în fiecare dosar. Atunci s-a ajuns la ideea că procurorul general trebuie să fie o figură procesuală. Şi ceea ce am văzut noi între timp este că, da, această persoană este cineva din sistem, dar care intervine foarte mult în dosare şi intervenţia foarte mare în dosare a procurorului general a subminat din independenţa procurorilor”, a notat preşedintele CRJM.



Vladislav Gribincea este de părere că aşteptările poporului privind asanarea justiţiei sunt mult mai mari decât posibilităţile justiţiei însăşi de a se autopurifica şi asta pune o presiune mare pe politicieni pentru a acţiona mai ferm. În opinia sa, ceea ce au anunţat autorităţile cu privire la reforma justiţiei, este doar o parte. „Este vorba de măsurile de urgenţă care urmează a fi luate în următoarele luni sau săptămâni. Un pachet mai mare de reforme care va viza o nouă strategie de reformare a justiţiei ar trebui să vină până la sfârşitul acestui an şi va viza o perioadă de câţiva ani. Reformele anunţate ieri (n.r. 28 august) sunt nişte reforme, aş spune, importante, dureroase, dar care trebuie făcute extrem de rapid”, a menţionat Vladislav Gribincea.



Potrivit lui, nicio reformă în justiţie nu va fi percepută ca una veritabilă, dacă ea nu va fi făcută cu bună intenţie. În viziunea sa, politicienii trebuie să înveţe din lecţiile din trecut, că jumătăţile de măsură în justiţie nu generează efectele scontate. La fel, politicienii trebuie să renunţe la controlul asupra justiţiei, dacă vor o justiţie cu adevărat eficientă şi independentă.

