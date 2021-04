Viorica Dumbrăveanu explică de ce a aderat la partidul lui Ion Chicu: Modul în care a acţionat m-a determinat să mă alătur echipei

Viorica Dumbrăveanu spune că, deşi a preferat întotdeauna că activeze în calitate de tehnocrat, crede că acum a venit timpul să se implice în politică.



„De-a lungul timpului am avut propuneri să acced în partide politice şi de fiecare dată am refuzat. Dar acum decizia de a mă implica în politică este o decizie asumată. Este vorba despre un partid nou-creat, nu unul din cele deja existente, este o formaţiune constituită din oameni de valoare. Este vorba de oameni care au în spate o experienţă profesională atât în cadrul instituţiilor publice, cât şi al celor private”, a spus Viorica Dumbrăveanu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Fosta şefă de la Sănătate spune că munca în Guvernul Chicu a înclinat balanţa în favoarea implicării sale în politică. Deşi actualmente este consiliera pe probleme sociale a preşedintelui Parlamentului, Zinaida Grecianîi, Viorica Dumbrăveanu spune că nu se regăseşte în echipa PSRM şi nu împărtăşeşte valori similare cu socialiştii.



„Pe parcursul anului 2020, am activat cu dl Chicu în condiţii critice şi modul în care el a acţionat m-a determinat să iau această decizie. Dacă analizaţi lista membrilor actuali, o bună parte din aceştia nu au experienţă politică. Partidul este de centru-dreapta, este opusul PSRM-ului, este un partid care are o viziune clar determinată de integrare europeană, noi ne propunem să nu ne aruncăm dintr-o extremă în alta cu iniţiative populiste, ci să venim cu idei concrete de dezvoltare economică”, a spus Viorica Dumbrăveanu.



Viorica Dumbrăveanu a fost ministru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în perioada noiembrie 2019 - decembrie 2020, anterior fiind consiliera pe probleme sociale a fostului preşedinte Igor Dodon.