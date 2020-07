VIDEO Andrei Năstase şi-a prezentat propria aplicaţie pentru smartphone

„Sperăm să reuşim astfel să aducem cât mai aproape mesajele şi angajamentele Platformei DA şi să contribibum cu adevărat la anularea afectelor devastatoare pe care le produce războiul hibrid la care este astăzi supusă ţara noastră. Aşa cum am spus de mai multe ori, împreună cu colegii mei din Platforma DA am decis să nu permitem minciunei, oportunismului, populismului şi propagandei finanţate cu sume foarte mari de bani să pună în acest an preşedintele R. Moldova. Anunţ astăzi că lansăm o aplicaţie destinată telefoanelor mobile, menită să înlesnească comunicarea Platformei DA şi al candidatului său la prezidenţiale cu toţi oamenii. Vrem să comunicăm deschis cu cât mai mulţi cetăţeni, indiferent de opţiunile lor politice”, a afirmat Andrei Năstase într-un briefing de presă.