Un deputat PAS cere Procuraturii să verifice „legalitatea acţiunilor prin care Igor Dodon a contractat în anul 2013 un credit de 1.477.000 de lei”

„Pretinderea, acceptarea sau primirea, de către o persoană publică de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă (inclusiv sub formă de reducere nemotivată la rata dobânzii, comparativ cu ofertele pentru clienţii obişnuiţi), ce nu i se cuvin, cad sub incidenţa art. 324 Cod Penal alin.(3) lit.a) - Corupere pasivă, unde persoana cu înaltă funcţie de răspundere este pasibilă de pedeapsă penală de la 7 la 15 ani”, a mai spus Popşoi.