Stoianoglo prezintă probe că Viorel Morari, „principalul mafiot din istoria Procuraturii”, are legături cu Maia Sandu, PAS şi Peter Michalko

În plus, Stoianoglo susţine că Morari s-a aflat în legături strânse şi cu fostul ambasadorul al UE în Moldova, Peter Michalko, căruia i-a oferit ilegal informaţii din cadrul Procuraturii, în schimb, oficialul european i-ar fi oferit sprijin public lui Morari şi i-a asigurat prezenţă în mass-media.

„Datele pe care am reuşit să le analizăm demonstrează clar cum şi cu ajutorul cui, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie a manipulat opinia publică şi mai continuă să o facă pentru a discredita activitatea Procuraturii şi a Procurorului General. Descifrările oferite de EUROPOL devoalează esenţa concursului la funcţia de Procuror General, organizat de ”oamenii buni”, arată cum puterea vede activitatea Procuraturii, ce fel de Procuror General şi-au dorit şi cel mai important, de ce se aspiră atât de mult la acest fotoliu”, a declarat Stoianoglo.

Potrivit lui, în septembrie 2019, fiind restabilit în mod ilegal în funcţia de Procuror Anticorupţie, Viorel Morari s-a aflat într-o comunicare strânsă cu reprezentanţii puterii de atunci, consultându-i şi oferindu-le serviciile sale, lucruri incompatibile cu statutul de procuror. 4 noiembrie 2019 – perioada desfăşurării Concursului pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Procuror General.

„În corespondenţa sa cu Vladimir Gavriliţă (consultantul, la acea vreme, a premierului Maia Sandu responsabil pe domeniul organelor de forţă şi prevenirea spălării banilor), Viorel Morari îi expediază un proiect de scrisoare pentru discreditarea unuia dintre candidaţi la funcţia de Procuror General – Veaceslav Soltan. După recepţionarea respectivului proiect de scrisoare, Vladimir Gavriliţă îi sugerează anumite modificări în text pentru ca argumentele să fie mai plauzibile. Recomandările sugerate de Gavriliţă sunt introduse de către şeful Procuraturii Anticorupţie în textul scrisorii, iar documentul final - transmis pe numele secretarului general al Guvernului, Andrei Spânu, prin intermediul şoferului şefului PA. Aflăm, aşadar, că practicile statului capturat, de înlăturare a concurenţilor prin instrumente penale, având la bază făcături, continuau chiar dacă, aparent, elitele oligarhice fusese înlăturate de la conducerea statului. Deschid parantezele şi precizez că, pretinsul compromat a ajuns la şeful PA de la o altă figură importantă la acea vreme în Procuratură – şefa Aparatului PG, pe care am eliberat-o din sistem pentru grave încălcări financiare şi care, imediat după eliberare, a fost angajată în calitate de consilier al unei fracţiuni parlamentare, inclusiv în comisia de anchetă Laundromat”, a spus Stoianoglo.

Adevărul publică mai jos o parte din declaraţiile lui Stoianoglo.

Publicul trebuie să ştie cine este ”creieraşul” din spatele ideii isterice privind participarea mea în Laundromat, propulsată cu atâta insistenţă de deputata Grigoriu, care a sesizat până şi CSP-ul în vederea tragerii mele la răspundere penală. Recomandarea lui Gavriliţă pentru V.Morari: ”Noroc. Dacă e posibil nu fă briefing astăzi pentru că o să aibă mai puţin impact.” În corespondenţa sa, şeful PA cu regularitate îşi informa ”boss-ul”. De exemplu, pe 18 noiembrie 2019: ”Salut. M-a sunat Moţpan. Vine la 17:40. Nu ştiu cu ce.” Mesajele erau însoţite de documente procesuale, materiale din dosare, ulterior - plângeri pe acţiunile Procurorului General în perioada controalelor derulate la PA şi în legătură cu suspendarea acestuia din funcţie. 3 decembrie 2019 – prin încheierea judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana Vlad Filat a fost eliberat condiţionat, înainte de termen, eveniment care a provocat un ping-pong de acuzaţii între taberele politice care aruncau responsabilitatea una pe seama alteia. Pentru a-şi ajuta ”patronii”, pe 7 decembrie 2019 Viorel Morari îi expediază consilierului Maiei Sandu, Vladimir Gavriliţă, o notă în care explică, cum pot pasa toată vina pentru eliberarea lui Filat, pe socialişti, sugerându-le, pas cu pas, o versiune în acest sens.

Cred că e de prisos să mai ghicim cine şi pentru ce l-a restabilit, în septembrie 2019, pe Viorel Morari în funcţia de şef al Procuraturii Anticorupţie. Răspunsul iese la iveală: pas cu pas. Nu mai puţin interes stârneşte interacţiunea ex-şefului PA cu reprezentanţii unor ONGuri, finanţate generos din fonduri externe, din banii contribuabililor europeni şi americani. Preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova Vlad Gribincea – deşi a picat concursul la şefia Procuraturii Generale, se pare că a rămas curatorul Maiei Sandu pe domeniul Procuraturii. Decembrie 2019 –fiind deja vizat de controale la Procuratura Anticorupţie, Viorel Morari îi raportează lui Gribincea despre remanierile operate de noul Procuror General în sistemul procuraturii, dă apreciere activităţii acestuia, se plânge pe controalele demarate în subdiviziunea pe care o conduce, raportându-i fiecare pas, numărul şi lista de controlori, documente de uz intern. În replică, expertul îl consultă şi-i oferă recomandări, cu promisiunea de a-l susţine, inclusiv mediatic, sub protecţia partenerilor de dezvoltare. 16 decembrie 2019 – V.Gribincea îi expediează lui Viorel Morari: ”ce zici de miercuri, ora 18:00”, propunându-i o întâlnire, citez: ”Vor fi vreo 10 ONG-şti credibili şi interesaţi de domeniu.” Viorel Morari acceptă. Conversaţia continuă. 18 decembrie 2019 – V. Gribincea îi scrie şefului PA: ”Ne vedem astăzi la 18:00, strada Bucureşti, 90, of.20, Institutul de Politici şi Reforme Europene. Vor fi 10 ONG-şti şi jurnalişti de încredere. Ce se vorbeşte, acolo rămâne. Domeniile principale de interes pentru ei sunt:1.Situaţia actuală de la PA; 2. Înţelegerea atacurilor lui Stoianoglo din emisiune; 3. Progresul în investigarea furtului miliardului; 4. Investigarea dosarului cu privire la deportarea turcilor şi a dosarului privind finanţarea PSRM; 5. Dosarul privind interceptarea ONG-ştilor”. În plus, Gribincea îi sugerează lui Viorel Morari anumite combinaţii de discreditare a PG. Mai departe, fostul şef al PA face trimitere la declaraţiile lui Stoianoglo dintr-un interviu privind caracterul ilegal de repunere a acestuia în funcţie şi-l roagă pe Gribincea să-i asigure acoperire mediatică în acest sens, citez: ”e posibil de distribuit? Eu vorbesc prin altă mass-media”. Şi primeşte răspuns afirmativ din partea lui Gribincea care menţionează: ”Am înţeles că blondul de pe Mateevici este în temă” – făcând aluzie la Ambasadorul SUA la Chişinău. 28 decembrie 2019 – Viorel Morari îi expediază interlocutorului o listă de dosare, de care Vlad Gribincea se arată interesat şi prin care, în opinia lor, pot influenţa mandatul Procurorului General Stoaianoglo.

Aşi vrea să remarc aici un lucru extrem de curios – absolut toate sugestiile lui Viorel Morari, expediate lui Vladislav Gribincea, se materializau neîntârziat în ”investigaţii jurnalistice”, asumate de instituţii respectabile de presă, jurnalişti de investigaţie cu trimitere la surse ale redacţiei, pe când subiectul averii impunătoare a familiei fostului şef al Procuraturii Anticorupţie a rămas suspect de intact în faţa aceloraşi ”rechini” ai jurnalismului de investigaţie. După întâlnirea organizată pe 18 decembrie 2019 de Preşedintele CRJM, Vlad Gribincea pentru Viorel Morari la sediul Institutului de Politici şi Reforme Europene cu presa independentă şi alte ONG-uri de încredere, fostul PA îi transmite lui Iulian Rusu – vicedirectorul IPRE care a găzduit evenimentul, o serie de materiale, inclusiv despre litigiile pe care le are cu Procuratura Generală în legătură cu suspendarea sa din funcţie. Concomitent, îi cere şi acestuia să-i asigure acoperire mediatică.

Astfel, tot în decembrie 2019 – Viorel Morari îl roagă pe vicedirectorul IPRE să-i organizeze o ieşire în presă, iar în acest scop îi expediază reperele pe care vrea să le anunţe public: precum că tot ce se întâmplă în jurul lui este un atac concertat, deoarece ar fi atins interesele lui Plahotniuc şi ale PSRM, şi ambii au motive de a se răzbuna pe el, inclusiv că ar fi şi răzbunarea judecătorilor etc. În replică, Iulian Rusu îi sugerează câteva întrebări pentru a da credibilitate poziţiei acestuia de victimă a răzbunării din partea Procurorului General. Vicedirectorul IPRE îi transmite lui Viorel Morari textul cu întrebările reformulate şi îi scrie: ”Aşa am reformulat întrebările. Dacă crezi că e ok, le transmit sub formă de sugestii”. Primind acceptul lui Viorel Morari, Iulian Rusu îi comunică: ”ok, transmit mai departe.” După emisiunea la care a participat Viorel Morari, Iulian Rusu îl întreabă cum a fost. Viorel Morari îi răspunde: ”Eu spun bine.” ”Mă bucur. Succes şi hai să continuăm să ţinem legătura”. Peste o lună, vicedirectorul IPRE îi comunică lui Viorel Morari: ”Noi ne gândim să analizăm prima lună şi ceva de la numire.” Reieşind din ultimele mesaje, următoarea preocupare a IPRE era evaluarea activităţii Procurorului General. 17 noiembrie 2020 – apare Nota analitică IPRE 7/2020, autor Iulian Rusu, cu genericul ”Un an de la numirea Procurorului General - Ce s-a reuşit?”. Având profunde cunoştinţe, autorul analizează acţiunile şi activitatea Procurorului General, calificând-o, evident, ca fiind nesatisfăcătoare. De notat însă că, o treime din conţinutul acestei analize a IPRE e consacrată suspendării lui Viorel Morari din funcţie, cu critici despre cercetarea lui penală. Din necunoaştere sau poate intenţionat, autorul dezinformează, scopul fiind discreditarea Procurorului General. Autorul acestui valoros document se arată nedumerit de modificările din Legea cu privire la Procuratură, fiind evident faptul că nici măcar nu le-a citit or, acestea nu corespund realităţii. În încheierea analizei sale, vicedirectorul IPRE formulează Procuraturii un set de recomandări pentru îmbunătăţirea imaginii instituţionale. Evident că adevăratul autor al studiului asumat de IPRE este nimeni altul decât Viorel Morari, care sistematic intervenea cu recomandări pentru expertul independent al IPRE. Analiza comunicării lui Viorel Morari cu reprezentanţii ONG-urilor arată clar ale cui interese sunt, de fapt, lobate de aceste organizaţii neguvernamentale în Republica Moldova. O asemenea susţinere a lui Viorel Morari din partea IPRE nu este întâmplătoare. Este suficient să deschidem lista donatorilor IPRE şi devine limpede cine stă în umbră: Fundaţia Konrad Adenauer – organizaţie-partener al Preşedinţiei; Fundaţia Soros Moldova, Uniunea Europeană etc. Preşedinte al consiliului de administrare al acestui ONG este chiar purtătoarea de cuvânt a Preşedintelui Maia Sandu. Mai mult, recent, în componenţa CSP-ului a fost desemnat reprezentantul societăţii civile desemnat de Preşedinte - Svetlana Balmuş - expertă în domeniul justiţiei în cadrul aceluiaşi IPRE. Şi încă o coincidenţă, Iulian Rusu – vicedirectorul IPRE care-l menaja pe Viorel Morari este numit, acum câteva zile, în calitate de secretar de stat la Ministerul Justiţiei, fiind prezentat colectivului de către Sergiu Litvinenco.

Reprezentanţii Uniunii Europene, la fel, se regăsesc printre apărătorii aprigi ai lui Viorel Morari, deşi nu e de mirare. Or, anume acest reprezentant al UE la Chişinău a fost în relaţii destul de prieteneşti şi cu elita politică din timpul statului capturat. Da, aţi intuit corect, este vorba despre Peter Michalko, Ambasadorul UE în RM din ultimii patru ani, care la fel, a fost într-o corespondenţă directă şi apropiată cu fostul şef al Procuraturii Anticorupţie. Viorel Morari îi raporta orice mişcare şi-l ”aproviziona” din plin cu materiale de uz intern, acte procesuale în interesele sale şi împotriva PG.

Consecinţele unei asemenea apropieri de conducerea Delegaţiei UE la Chişinău sunt evidente, având în vedere bogata reţea de ONG-uri de media, experţi în politici şi reforme, care evident sunt finanţaţi pentru a fi independenţi. Întâmplător sau nu, dar dialogul lui Viorel Morari cu Excelenţa Sa, Ambasadorul Peter Michalko a început exact în perioada Concursului la funcţia de Procuror General şi evident că această temă îl preocupa destul de mult pe domnul Ambasador. Reieşind din conversaţia dintre cei doi, întâlnirea lor a avut loc la sediul Misiunii UE la Chişinău pe 21 noiembrie 2019, după care Viorel Morari cu regularitate îi raporta toate mişcările din interiorul instituţiei.

”Buna. Sunt Viorel Morari, şeful PA. Mulţumesc pentru discuţie. Apreciez.” Răspunsul diplomatului: ”Buna seara. Mulţumesc mult şi eu. Numai bine şi dacă va trebui, sunaţi-mă oricând.” În aceiaşi zi, Viorel Morari i se plânge ambasadorului UE: ”Pentru informare – Publika TV m-a invitat azi la 18:30 la emisiunea Tema zilei cu Victoria Criucova. A fost difuzat şi un spot. O oră în urmă m-a sunat şi a spus că administraţia postului a anulat emisiunea.” Peste o săptămână Viorel Morari îi scrie Ambasadorului Michalko: ”Buna. Azi este şedinţa CSP. Va fi selectat candidatul Stoianoglo Alexandr. Posibil azi să fie acceptat şi de Preşedintele RM. Un candidat la funcţia de PG – a contestat actele comisiei de selecţie şi ale CSP atât la Judecătoria Râşcani şi la Curtea de Apel. Ieri, în a doua jumătate a zilei solicitarea de suspendare a concursului a fost respinsă de ambele instanţe”. ”Merci” – îi răspunde Peter Michalko:”Asta confirmă ce am auzit şi eu,”- mai adaugă diplomatul. Viorel Morari continuă: ”Judecătoria Râşcani a respins azi solicitarea de suspendare a concursului a unui alt candidat Perju Sergiu. El azi a depus solicitarea şi azi a fost respinsă de judecător.” Nu cred că trebuie să explic prea mult, cine, de fapt, stă în spatele candidaţilor la funcţia de Procuror General, Eduard Bulat şi Sergiu Perju? Cine îi ghida şi de ce, timp de un an şi jumătate se zbăteau prin instanţe pentru anularea rezultatelor concursului la funcţia de Procuror General? Şi mai ales, cine încuraja gruparea mafiotă a lui Viorel Morari şi a reprezentanţilor acestuia, inclusiv europeni? Cel puţin aşa pretindea a fi candidatul Sergiu Perju – prietenul lui Vladislav Bobrov şi unul din apropiaţii lui Viorel Morari de la Procuratura Anticorupţie. 28 noiembrie 2019 – Viorel Morari îi raportează Ambasadorului UE: ”La 26 noiembrie 2019 am dispus anularea ordonanţei procurorului de refuz pe faptul finanţării PSRM.” Dacă e să deducem din discuţie, acest subiect a fost abordat cu o săptămână mai devreme în cadrul întrevederii dintre cei doi.

Nu pot să nu remarc aici faptul că anume dosarul finanţării PSRM îl interesa pe Ambasadorul UE Peter Michalko şi în cadrul întrevederilor sale oficiale cu mine. 4 decembrie 2019, fiind deja Stoianoglo numit în funcţia de Procuror General, Viorel Morari îi scrie: ”Buna! Dacă Vă aduceţi aminte am discutat câteva scenarii privind demiterea mea: 1. Un eventual control – PG a solicitat la 3 decembrie 2019 ora 14:00 prezentarea până pe 6 decembrie 2019 a raportului complex de activitate pentru 2016 – 2019. 2. Apariţia în spaţiul public a unei petiţii anonime către CSP şi PG unde sunt invocate cam aceleaşi fapte din Aprilie 2019 ”. Răspunsul Excelenţei Sale: ”Mersi pentru informare. Dar totuşi, dacă e ceva de făcut, vreau să fac ceva. Eu voi împărtăşi îngrijorările noastre cu SUA.”

Vă puteţi imagina ce cadru valoros este Viorel Morari pentru experţii noştri externi de dezvoltare. Nu am să vă mai obosesc cu discuţiile lor de mai departe, ele se rezumă la plângeri şi nemulţumiri interminabile la adresa mea legate fie de controalele care se derulau la PA, fie de suspendarea acestuia din funcţie, bineînţeles cu expedierea către principalul diplomat al UE a actelor, cu interpretările corespunzătoare.

10 decembrie 2019 – Ambasadorul UE îi scrie lui Viorel Morari: ”Am informat pe ambasadorii statelor UE despre situaţie. Toţi vor privi asta ca o cauză principială.” A doua zi, 11 decembrie 2019, Viorel Morari îi raportează lui Peter Michalko: ”Buna. Mâine la 14:00 am întâlnire cu reprezentanţii Ambasadei SUA. M-a contactat doamna Podoroghin”. 24 decembrie 2019 – Peter Michalko îl întreabă pe Viorel Morari: ”…sunteţi de acord dacă spun ceva public?”, iar Viorel Morari îi răspunde: ”Da. Sunt. Dar vă rog să nu vă expuneţi…”

Am considerat că trebuie să ştiţi adevărul şi că meritaţi să vedeţi partea nevăzută a realităţii în care noi trăim. Toate descifrările au fost realizate în cadrul investigaţiilor transfrontaliere, cu participarea EUROPOL, care fac obiectul unor anchete secrete. Pe lângă datele relevante pe acest dosar, procurorul de caz a identificat şi mai multe informaţii care nu vizau nemijlocit subiectul anchetei, dar se refereau la aspecte din activitatea lui Viorel Morari. Printr-un raport special, aceste descifrări au fost selectate şi prezentate Procurorului General ca fiind nerelevante pentru ancheta pendinte, dar care indică la alte categorii de încălcări de lege şi ar putea comporta răspundere juridică a numitului, şi nu doar, în diverse forme.

Cu siguranţă că nu le-am fi făcut vreodată publice dacă ele nu ar fi ţinut de interesul public suprem al societăţii privind evenimentele care stau la baza agendei publice la zi şi au un impact strategic asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a ordinii de drept şi regimului constituţional din Republica Moldova. Obiectivul urmărit este de a preîntâmpina săvârşirea unor infracţiuni deosebit de grave. O declar fără teama de a greşi că am fost cu toţii martorii unei ample operaţiuni şi a unui complot organizat şi dirijat iscusit la cel mai înalt nivel, cu aplicarea unor tactici de dezinformare şi manipulare a maselor prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale, a mass-media, a partenerilor externi de dezvoltare şi a politicului.

Corespondenţa telefonică a lui Viorel Morari cu reprezentanţii puterii, ONG-urile şi Corpul diplomatic pe care v-am prezentat-o a avut loc în intervalul noiembrie – decembrie 2019 - perioadă în care era în toi Concursul pentru selectarea candidaţilor la şefia PG, precum şi prima jumătate a lunii ianuarie 2020 – adică, în plin proces de desfăşurare a controalelor la procuraturile specializate. Vă asigur că schema prin care această reţea îşi îndeplineşte misiunea funcţionează până în prezent. Ce s-a schimbat este intensitatea acestor atacuri şi modul injust. Pentru că sunt implicate instituţii de presă, iar noi nu le putem răspunde tot timpul. Este şi aspectul bănesc - s-au pus mulţi bani în joc pentru a susţine aceste atacuri.

Până în prezent, sistematic, au loc şedinţe comune off the record sau mai bine zis ”comploturi” organizate de aceste ONG-uri, la care, de comun cu reprezentanţii celei mai corecte şi credibile prese sunt discutaţi şi planificaţi paşii strategici, elaborate scenariile şi tacticile pentru manipularea opiniei, discreditarea Procurorului General şi a instituţiei per ansamblu. Şedinţe la care elita expertizei în domeniul justiţiei, a drepturilor omului şi a mass-media se întrece în competiţia pentru cel mai aprig şi incisiv critic al umilei mele persoane, la care se pariază cât voi mai rezista în funcţie şi cum să-mi facă viaţa insuportabilă. Cu siguranţă, ştiţi bine la cine mă refer. O ştim şi noi, şi vom avea grijă să o cunoască şi donatorii voştri de granturi.

Cine are de câştigat de pe urma acestor diversiuni? Cred că deja e clar pentru toată lumea. Acum vă rog să vă amintiţi despre acuzaţiile lui Viorel Morari despre implicarea soţiei mele în afacerile cu Platon, acuzaţiile fostului deputat Grigoriu, în spatele căreia se află tot Viorel Morari, despre pretinsa mea implicare în Laundromat propulsată acum de Lilian Carp, alte acţiuni şi campanii toxice îndreptate împotriva mea, a familiei mele şi a colegilor-procurori. Cei care pretind a fi experţi independenţi, jurişti de top, influenceri şi formatori de opinie, presă independentă, în realitate, sunt străini elementarelor valori morale. Să fi uitat oare, aceste întruchipări ale corectitudinii despre cele întâmplate în perioada statului capturat? Oare nu sunt în cunoştinţă de cauză despre acţiunile fostei conduceri a Procuraturii Anticorupţie? Să nu ştie ei oare că, cel pe care îl menajează, şi-a bătut joc de oameni care pe nedrept au înfundat puşcăriile? A distrus familii. Oare nu au cunoscut aceşti ”apărători ai drepturilor omului” că acest Viorel Morari a fabricat dosare şi a falsificat probe? Domnilor, nu aţi obosit de la minciunile şi făţărnicia pe care o promovaţi, înghesuindu-vă prin platourile televizate pentru a vă manifesta în faţa finanţatorilor şi a manipula? Nu vă este ruşine în faţa copiilor şi familiilor dvs? Dar în faţa finanţatorilor? Ştiu ei oare esenţa expertizei voastre? Deja o ştiu. Complotul dumneavoastră a fost developat cu suportul colegilor de la EUROPOL - agenţia Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii.