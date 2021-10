Procurorul general al R. Moldova, în arest la domiciliu pentru 30 de zile: „Au dorit să mă scoată din funcţie ca să acapareze toate instituţiile statului”

„Decizia nu e corectă. Eu nu am făcut nimic din cele ce mă învinuiesc şi s-a demonstrat în cadrul examinării dosarului nevinovăţia mea. Procurorii nu au prezentat nicio probă, în afară de nişte screen-uri din internet, din ziare. Noi am prezentat probe pentru nevinovăţia mea. Dosarul este unul politic. Ne întoarcem într-un stat capturat. Sunt învinovăţit pentru ce aş fi făcut în 2011, când de fapt atunci acel amendament a venit de la CNA”, a declarat Alexandru Stoianoglo, citat de Unimedia.info.

Stoianoglo a spus că niciun om nu va demonstra că dânsul are vreo legătură cu controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aşa cum îl acuză mai mulţi exponenţi ai PAS, dar şi membri ai societăţii civile afiliaţi acestora.





„Eu nu am nimic împotriva să fiu investigat, dar nu am înţeles de ce eu, care în doi ani am făcut atâtea schimbări, nu au fost dosare la comandă, nu s-au persecutat jurnalişti, societate civilă, oameni de afaceri, sunt acum învinovăţit. Ei pur şi simplu au dorit să mă scoată din funcţie ca să acapareze toate instituţiile statului”, a declarat Stoianoglo.

Amintim că Maia Sandu a solicitat Procuraturii Generale să informeze societatea „plenar şi la timp despre procedurile aplicate în cazul lui Alexandr Stoianoglo, despre motivele solicitării arestului pentru 30 de zile, precum şi despre alte măsuri cerute de procurorul de caz, cu respectarea strictă a legii.”

Fostul şef de stat, Igor Dodon, a criticat reţinerea procurorului general, Alexandru Stoianoglo. El a declarat că „asistăm la uzurparea puterii de stat”, iar „Moldova se transformă în stat capturat”.

Dodon a chemat lumea în stradă, pentru ziua de duminică, 10 octombrie, în susţinerea lui Stoianoglo. În plus, Dodon a comunicat că în cadrul protestelor se va cere şi demisia in corpore a conducerii ţării şi organizarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale anticipate.

Precizăm că preşedintele Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Dumitru Robu în funcţia de procuror general interimar, după ce Consiliul Superior al Procurorilor l-a propus pe acesta pentru funcţia respectivă, odată cu suspendarea lui Stoianoglo din funcţie.

Dumitru Robu a devenit cunoscut opiniei publice după ce a instrumentat dosarul penal deschis pe numele ex-primarului de Chişinău Dorin Chirtoacă, în cazul parcărilor cu plată din Capitală.

Alexandru Stoianoglo a fost suspendat din funcţie marţi, 5 octombrie, după ce pe numele lui a fost pornită urmărirea penală de către procurorul Anticorupţie, Victor Furtună, care a fost împuternicit de Consiliul Superior al Procurorilor să examineze aspectele invocate de deputatul PAS Lilian Carp cu privire la activitatea şefului Procuraturii.

La scurt timp, Stoianoglo a fost reţinut de ofiţerii SIS, iar la sediul Procuraturii au avut loc percheziţii.

Potrivit IPN, în sesizarea depusă, deputatul Lilian Carp, preşedinte al Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, a solicitat investigarea procurorului general sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu şi corupţie pasivă. Carp invocă legături între Alexandru Stoianoglo şi controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Alte acuzaţii ce i se aduc şui Stoianoglo ţin de faptul că acesta i-ar fi oferit ilegal îndemnizaţii fostului şef PCCOCS, Nicolae Chitoroagă. Stoianoglo mai este acuzat că ar fi semnat un amendament, pe vremea când era deputat, care ulterior a fost votat de Parlament şi care ar fi dus la spălare de bani (landromatul rusesc).



Subiectul a fost examinat în şedinţă extraordinară, la care a venit şi procurorul general, Alexandr Stoianoglo, dar nu i s-a permis să-şi prezinte poziţia. Ministrul justiţiei, Sergiu Litvinenco, a invocat faptul că venirea procurorului este neregulamentară, întrucât pentru invitarea procurorului au votat numai patru membri CSP din nouă.

Igor Dodon a criticat suspendarea din funcţie a procurorului general şi percheziţiile de la Procuratura Generală. Potrivit lui, a fost comisă o greşeală politică fatală, iar guvernarea se află în mare disperare. Totodată, socialiştii au anunţat un protest pentru ziua de duminică, 10 octombrie, în centrul Chişinăului, în susţinerea lui Stoianoglo.

Mai mulţi experţi politici şi lideri ai opoziţiei au criticat reţinerea lui Stoianoglo, despre care spun că a fost o comandă politică ce are drept scop înlocuirea lui Stoianoglo cu un procuror docil noii guvernări.

Amintim că odată cu venirea la putere a Partidului Acţiune şi Solidaritate, asupra lui Alexandru Stoianoglo au fost exercitate presiuni enorme pentru ca acesta să-şi dea demisia. După ce procurorul general a opus rezistenţă şi nu a demisionat din proprie iniţiativă, deputaţii PAS au mers mai departe şi au modificat legea cu privire la procuratură, aşa încât Stoianoglo să poată fi demis, ca urmare a unei evaluări făcute de o comisie specială cu privire la activitatea procurorului general.