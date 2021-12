Siegfried Mureşan: Acordul Republicii Moldova cu FMI deschide calea unei noi asistenţe financiare din partea UE

Potrivit oficialului de la Bruxelles, semnarea unui nou acord cu FMI reprezintă o garanţie a stabilităţii politice de la Chişinău.



Siegfried Mureşan a menţionat că Uniunea Europeană analizează concluziile experţilor FMI în cazul Republicii Moldova, iar semnarea unui nou program de asistenţă cu instituţia financiară va atrage după sine fonduri şi din partea Uniunii Europene. Banii ar putea fi acordaţi în calitate de suport bugetar.



„Acordul cu FMI reprezintă un certificat de încredere economică. Este un certificat care atestă că FMI, cu toţi economiştii săi, are încredere că din punct de vedere economic şi social, Republica Moldova merge în direcţia potrivită, este atrăgătoare pentru investitori şi există stabilitate politică. Este un certificat de bună-purtare politică şi economică. Acest acord atrage după sine investiţii, potenţial de dezvoltare economică”, a spus Siegfried Mureşan, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Siegfried Mureşan a menţionat că dacă Republica Moldova obţine noul program cu FMI până la sfârşitul acestui an, în 2022 ar putea fi debursaţi şi banii din partea Uniunii Europene.



„La nivelul UE s-a agreat că după ce va exista un acord cu FMI, vom lua şi noi deciziile privind sporirea asistenţei macrofinanciare în perioada următoare. În funcţie de acest acord cu FMI, vă încurajez să aşteptaţi, pentru că există toate motivele ca să primiţi un pachet de asistenţă macrofinanciară, suport bugetar de la nivelul Comisiei Europene, prezentat, probabil, în următoarele săptămâni. Asistenţa este propusă de Comisia Europeană, ea trebuie ulterior aprobată de Consiliul Uniunii Europene şi de noi, în Parlamentul European. Sper să reuşim să aprobăm cât mai repede, astfel încât în prima parte a anului următor să vină şi această asistenţă”, a mai spus europarlamentarul român.



Republica Moldova şi experţii Fondului Monetar Internaţional au agreat un nou program de asistenţă financiară în valoare de 564 de milioane de dolari. Noul program cu FMI este convenit pentru o perioadă de 3 ani. Prima tranşă de 81 de milioane de dolari ar putea veni în Republica Moldova până la sfârşitul acestui an, după ce acordul va fi aprobat de consiliul de directori ai FMI.



Deputatul european Siegfried Mureşan, preşedintele delegaţiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Moldova, se află într-o vizită de lucru la Chişinău, alături de o delegaţie din Parlamentul European, cu ocazia celei de-a zecea reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Moldova (PAC). Reuniunea PAC ce se va desfăşura joi, 2 decembrie, fiind prima reuniune în format fizic de la începutul pandemiei de COVID19.