Sesiunea parlamentară de primăvară s-a încheiat, după 16 şedinţe plenare

Marina Tauber, deputat în fracţiunea Partidului Politic Şor, a declarat că lipsa respectului reciproc reduce din eficienţa Parlamentului.





„Sper mult că în sesiunile ce vor urma Parlamentul acestei legislaturi îşi va asuma pe deplin rolul ce îi revine conform legii şi se va comporta ca o adevărată adunare legislativă, ce merită tot respectul cetăţenilor. Am dori mult ca guvernarea să respecte opoziţia, iar opoziţia să aibă pentru ce respecta guvernarea. Ne dorim mult ca Parlamentul să nu umble cu ghilotina, ca deputaţii să nu pronunţe sentinţe penale prin intermediul presei, ci să respecte rolul justiţiei în stat”, a notat Marina Tauber.



Vicepreşedintele Parlamentului, Alexandru Slusari, preşedintele fracţiunii ACUM Platforma DA, a declarat că sesiunea parlamentară din legislatura X-a a fost deosebit de complicată. „Cetăţenii s-au pomeni în pragul unei catastrofe democratice, însă pe 8 iunie, 61 de deputaţi, în această sală de plen, în semiîntuneric, au adoptat decizii istorice pentru a porni demontarea sistemului dictatorial”, a declarat Slusari. Potrivit lui, fracţiunea sa nu va merge în concediu. Îşi va continua activitatea în comisii şi în teritoriu. Şi pe lângă sesiunea extraordinară din 12-14 august, este gata să convoace în orice zi.



„Noi ştim că aşteptările dumneavoastră sunt foarte mari, cu toţii ne dorim reforme şi schimbări majore în toate structurile statului, însă trebuie să înţelegem că pentru acest lucru este nevoie de timp, chibzuinţă şi în primul rând profesionalism”, a spus preşedintele fracţiunea PAS, Blocul ACUM, Igor Grosu. „În cele 53 de zile de când suntem la guvernare am reuşit să votăm un număr mare de legi extrem de necesare şi mult aşteptate, care ne-au permis, nouă ca ţară, să deblocăm asistenţa financiară pentru a putea achita salariile la timp, care ne permit să eliminăm din funcţiile cheie ale statului oamenii corupţi, oamenii care au luptat împotriva propriului popor, slujind unui dictator care astăzi a dat bir cu fugiţii”, a mai spus deputatul PAS.



Dumitru Diacov, preşedintele fracţiunii Partidului Democrat, şi-a exprimat speranţa că din luna septembrie „temperatura o să mai scadă” şi deputaţii îşi vor vedea de activitatea propriu-zisă. „Unul dintre colegi a spus că în sfârşit respirăm, vorbim liber, dar eu, din câte ţin minte, noi nu am avut probleme la capitolul ăsta”, a notat deputatul democrat. Dumitru Diacov a mai spus că „Republica Moldova a trecut recent printr-o etapă care, după ceva timp, va rămâne în istorie, iar fiecare trebuie să înveţe din ea”.



Vlad Batrîncea, preşedintele fracţiunii Partidului Socialiştilor, a declarat că a fost o sesiune istorică, „pentru că niciodată, niciun Parlament nu a lucrat în asemenea regim”. Potrivit deputatului, în toamnă se va reveni cu multe proiecte economice şi proiecte din alte domenii.



Conform bilanţului statistic preliminar, în sesiunea de primăvară 2019, în total au fost adoptate 76 de acte legislative: 19 legi şi 57 de hotărâri. 26 de proiecte de acte legislative au fost aprobate în prima lectură. Pe parcursul sesiunii de primăvară, în Parlament au fost înregistrate 129 de proiecte de acte legislative.



Potrivit Regulamentului legislativului, Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.

