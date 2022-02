Sergiu Litvinenco: Pre-vettingul este primul pas spre o reformă sistemică a justiţiei

Litvinenco spune că proiectul privind evaluarea candidaţilor la funcţia de membru CSP şi CSM este unul agreat cu partenerii externi ai ţării şi are expertiza Comisiei de la Veneţia.



Ministrul Justiţiei recunoaşte că în cele câteva luni de mandat al actualului Guvern reforma justiţiei n-a fost demarată decât prin modificarea legislaţiei care să permită o adevărată schimbare. Litvinenco spune că proiectul evaluării candidaţilor la funcţia de membru CSP şi CSM va pune bazele unei justiţii sănătoase în Republica Moldova, fiind promovate în funcţii doar persoane profesioniste şi oneste.



„Avem expertiza Comisiei de la Veneţia pe acest subiect, proiectul este foarte necesar pentru a porni procesul de curăţare a sistemului justiţiei de procurori şi judecători care au probleme de integritate. Esenţa şi scopul acestui proiect este să avem un CSM şi un CSP constituit din oameni integri şi oneşti. În situaţia în care vom avea astfel de instituţii, cu siguranţă, deciziile pe care le va lua CSM şi CSP în sensul promovării persoanelor în sistem vor avea la bază exact integritatea, corectitudinea, meritocraţia şi nu vor fi promovate persoane care au comis abuzuri, au emis decizii ilegale sau care au averi care nici pe departe nu corespund cu veniturile legal obţinute”, a spus Sergiu Litvinenco, în cadrul unei emisiuni la PublikaTV.



Potrivit legii, pretendenţii la funcţia de membru CSM şi CSP vor fi evaluaţi de către o comisie specială atât prin prisma profesionalismului, cât şi prin prisma integrităţii. Candidaţilor le va fi verificată corectitudinea raportului venituri/cheltuieli.



„Acest pre-vetting este principala punte pe care trebuie s-o trecem pentru a porni procesele. Este primul pas spre o reformă sistemică. Noi am mai făcut lucruri, am mai oprit nişte scheme, Procuratura a devenit mai curajoasă, a pornit investigaţii pe cei mai mari hoţi. Dar dacă ne referim la reforma sistemică ce va avea beneficii pe termen mediu şi lung, care să permită construirea unui stat de drept veritabil, acum ne aflăm la prima etapă. Oamenii trebuie să ştie că CSM şi CSP sunt acele foruri care iau toate deciziile ce vizează cariera persoanelor care activează în sistemul judecătoresc sau în organele Procuraturii. Un CSM corect şi integru va promova doar oameni corecţi şi integri în sistemul justiţiei”, a mai spus Sergiu Litvinenco.



Potrivit proiectului, aprobat deja în prima lectură, comisia de evaluare va fi creată din 3 membri numiţi de fracţiunile parlamentare în funcţie de proporţionalitatea mandatelor şi 3 membri vor fi delegaţi de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Toţi membrii comisiei vor fi aprobaţi de Parlament cu voturile a 3/5 dintre deputaţi.