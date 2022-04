Sergiu Litvinenco: Avem 28 de candidaţi la funcţia de membru CSM şi 19 candidaţi la funcţia de membru CSP

Potrivit oficialului, pre-vetting-ul candidaţilor pentru organele de autoadministrare este un prim-pas spre o reformă veritabilă a justiţiei.



Luni Parlamentul i-a numit pe cei şase membri ai comisiei independente de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru CSM şi CSP. Este vorba despre Nadejda Hriptievschi, Tatiana Răducanu, Vitalie Miron – desemnaţi de fracţiunile parlamentare şi Victoria Henley, Nona Tsotoria, Herman Von Hebel – desemnaţi de partenerii de dezvoltare. Ministrul Justiţiei spune că acum sunt definitivate ultimele detalii tehnice, iar în scurt timp comisia de evaluare îşi va începe activitatea.



„Mă bucur de componenţa acestei comisii, mă bucur că partenerii de dezvoltare au delegat şase experţi notorii, de talie internaţională. Parlamentul a ales 3 experţi din şase. De asemenea, am văzut şi candidaturile fracţiunilor parlamentare. Mă bucur că fracţiunea PAS a desemnat persoane corecte, integre, curajoase, care vor respecta aceste principii şi în activitatea de evaluare. Suntem în grafic, sunt sigur că în luna aprilie a acestui an, comisia va începe activitatea de evaluare propriu-zisă. Scopul pre-vetting-ului este să ne asigurăm că avem componenţe ale Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor care întrunesc criteriile de integritate, onestitate, corectitudine, supremaţia interesului public”, a spus Sergiu Litvinenco în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Sergiu Litvinenco spune că deja există doritori de a participa la concurs, iar după ce va fi stabilită noua componenţă CSM şi CSP va începe „marea curăţare din justiţie”. Reforma presupune că judecătorii şi procurorii din sistem vor fi evaluaţi având la bază criteriul integrităţii şi cel al profesionalismului.



„Sunt 28 de dosare depuse pentru CSM şi 19 dosare pentru CSP. Există candidaţi care au aplicat şi pentru componenţa Colegiilor care sunt în subordinea CSM şi CSP. Am încredere că activitatea comisiei de pre-vetting va fi una eficientă. Asta este prima reformă sistemică. Ulterior, urmează vetting-ul mare care va dura mai mult timp. Iar în cadrul acestui pre-vetting nu avem dreptul să greşim. Dacă greşeşti aici, transmiţi un semnal prost oamenilor oneşti din sistem. Pentru că dacă admiţi ca cineva cu probleme de integritate să se strecoare în Adunarea Generală şi să fie ales, va fi o demoralizare a judecătorilor oneşti”, a mai spus Sergiu Litvinenco.



Potrivit legii, comisia de evaluare a integrităţii candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor este formată din 6 membri. Trei membri, cetăţeni ai Republicii Moldova, sunt desemnaţi la propunerea fracţiunilor parlamentare, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei, alţi trei membri sunt desemnaţi la propunerea partenerilor de dezvoltare. Toţi membrii comisiei sunt aprobaţi de Parlament cu votul a 3/5 dintre deputaţi.