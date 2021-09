PSRM contestă în instanţă obligarea pedagogilor să se testeze la COVID-19 din bani proprii

„În ajunul începutului unui nou an de învăţământ, actuala guvernare a lansat un şir de acţiuni de hărţuire a angajaţilor din domeniul educaţiei, inclusiv a pedagogilor şi profesorilor. Conducerea ţării îi forţează pe aceşti oameni să se vaccineze ori să plătească teste anti-COVID-19 din propriul salariu, care şi aşa deseori nu ajunge nici pentru strictul necesar pe fundalul unor scumpiri la majoritatea produselor”, se menţionează într-un comunicat de presă al formaţiunii.



Potrivit PSRM, „acţiunile actualei guvernări duce la ideea că noua putere din Republica Moldova are misiunea de a distruge educaţia şi şcolile din ţară”. „Cu doar câteva ore până la începutul unui nou an de învăţământ, prim-ministrul Natalia Gavriliţa a făcut o afirmaţie de-a dreptul scandaloasă şi ofensatoare la adresa pedagogilor şi profesorilor. Gavriliţa a declarat că cei care refuză vaccinarea, „să-şi caute altă ocupaţie”. O astfel de atitudine sfidătoare şi arogantă la adresa corpului didactic din partea conducerii statului poate provoca o criză în educaţie, când mulţi dascăli vor pleca din sistem”, susţin socialiştii.



CNESP a decis că şcoala începe pe 1 septembrie cu prezenţa fizică a elevilor şi profesorilor în sălile de clasă. Autorităţile au recomandat atingerea acoperirii vaccinale în rândul profesorilor şi cadrelor non-didactice până la cel puţin 95%, până la 1 octombrie. Până atunci, personalul didactic şi cel auxiliar nevaccinat va efectua şi prezenta, din surse proprii, o dată la 14 zile, rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test PCR sau test rapid antigen). Decizia autorităţilor a stârnit numeroase reacţii şi critici, inclusiv din partea sindicatelor în educaţie, iar primarul capitalei, Ion Ceban a spus că decizia Comisiei rămâne nulă pe teritoriul municipiului Chişinău.



Premierul Natalia Gavriliţa a venit cu scuze după emisiunea de aseară, în care a spus că profesorii se vor vaccina obligatoriu dacă vor să revină la ore în regim normal. În caz contrar, îşi pot găsi alte slujbe. „Fraza nu reprezintă politica Guvernului în niciun fel. Poziţia noastră faţă de această chestiune rămâne neschimbată – profesorii au dreptul să refuze vaccinarea şi să continue predarea în clase, atât timp cât dovedesc cu regularitate că sunt negativi la testele COVID-19. Trebuie să oferim un mediu sigur copiilor, cadrelor didactice şi părinţilor. Le cer scuze profesorilor pe care declaraţia mea i-a rănit”, a declarat şefa executivului după emisiune.