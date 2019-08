Procuratura Anticorupţie anunţă că Vlad Plahotniuc este figurant al unui dosar penal

Alexandru Slusari a publicat, pe Facebook, un răspuns primit de la Procuratura Anticorupţie, la o solicitare trimisă la 1 august, semnat de către Octavian Iachimovchi, procuror adjunct interimar al procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie.



Procurorii anticorupţie îl informează pe deputat că „circumstanţele expuse în demers sunt examinate în cadrul unei cauze penale, preluate de la autorităţile competente ale României, sub aspectul infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, şantaj, înşelăciune şi spălarea banilor”.



În demersul transmis Procuraturii Anticorupţie, Alexandru Slusari a menţionat despre o „tranzacţie oficială, între Vlad Plahotniuc şi Veaceslav Platon, în decembrie 2011, de 75 de milioane de dolari, iar neoficial – plus 5 milioane de dolari pentru altă firma, controlată de Vlad Plahotniuc”. „Tranzacţie foarte suspectă, după schema de mişcare a banilor. Cu implicarea unei bănci din Republica Moldova, a băncilor din Elveţia şi companiei din Panama, care figurează în raportul Kroll, cu folosirea unui contract fictiv de procurare a lemnului, încheiat un an în urmă a tranzacţiei respective”, a informat atunci Alexandru Slusari.



Deputatul era curios dacă rezidentul Republicii Moldova Vlad Plahotniuc a achitat în bugetul statului impozit pe venit în suma de 9,6 milioane dolari.

