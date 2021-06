Platforma Demnitate şi Adevăr anunţă protest

„Consiliul Concurenţei nu face absolut nimic pentru ca preţurile din Republica Moldova să fie în concordanţă cu veniturile. Aceste preţuri sunt mai mari decât în alte state, în condiţiile în care oamenii din Republica Moldova se sufocă cu nişte venituri foarte şi foarte mici la capitolul pensii şi la capitolul salarii”, a menţionat preşedintele Platformei DA.



Totodată, Alexandru Sluari, vicepreşedinte al formaţiunii, a subliniat că este un mit afirmaţia potrivit căreia preţurile într-o economie de piaţă pot fi libere şi nimeni nu poartă răspundere pentru aceasta. „Şi acest mit deseori se foloseşte de băieţii şmecheri, care special fac nişte acorduri de cartel, se înţeleg între ei ca preţurile în Republica Moldova să fie aşa cum vor ei”, a adăugat Alexandru Slusari.



Vicepreşedintele Platformei DA a relevat că, în ultima jumătate de an, au fost şase majorări nejustificate la benzină şi la motorină, în condiţiile în care preţurile pe piaţa internaţională erau stabile. „Cunoaştem că totul ce se întâmplă la noi în politica de preţuri este acordul de cartel. Aici este cea mai mare problemă la noi, când se spune că la noi totul este liber, dar în realitate 5-6 agenţi economici care se înţeleg între dânşii care este preţul la produsele agricole, care este preţul la produse chimice, motorină şi benzină şi agenţii economici nu au încotro. Acest dezmăţ trebuie să fie oprit. Sub paravanul economiei de piaţă, se fac furturi mari, escrocherii şi îmbogăţiri ilicite, pentru un grupuleţ mic de agenţi economici şi pe seama a 99 % din populaţie”, a spus Alexandru Slusari.



Vicepreşedintele Platformei DA a subliniat că în Republica Moldova Consiliul Concurenţei este o instituţie care, din păcate, a fost formată pe criterii politice. Responsabili de la acest consiliu primesc 50-60 de mii de lei lunar şi nu fac nimic, şi aşa a fost în ultimii 30 de ani. Trebuie să existe o colaborare între Ministerul Agriculturii, cel al Economiei şi Consiliul Concurenţei, în care să fie monitorizate acest preţuri. Consiliul Concurenţei trebuie să fie organul principal, menit să combată preţurile nejustificate, a opinat Slusari.



Potrivit lui, Consiliul Concurenţei a făcut un raport pe marginea preţurilor la produsele petroliere, doar că nu doreşte să-l publice, şi nici nu ia decizii ca să amendeze companiile petroliere.



Igor Munteanu, vicepreşedinte al Platformei DA a spus că „trăim prost, pentru că agenţiile statului nu funcţionează. E vorba şi de CNPF, ANRE, ANRCTI, care nu îşi duc funcţiile până la capăt şi, din acest motiv, companiile de pe piaţa petrolieră îşi bat joc de interesele cetăţenilor şi ignoră instrucţiunile pe care ar trebui să le aplice atunci când petroliştii doresc să aibă profit”.



Potrivit lui Munteanu, numai într-un singur an, 2020, petroliştii au încasat 900 de milioane de lei, doar datorită faptului că nu au modificat preţul la produsele petroliere vândute cetăţenilor din Republica Moldova, pentru că au importat cu un preţ şi au vîndut cu alt preţ, nu au luat în calcul că cetăţenii acestei ţări trăiesc greu. „Una din marile lacune ale sistemului este că Parlamentul nu şi-a îndeplinit obligaţiile ca să îi cheme la verificare, la monitorizare şi ei să dea raportul în faţa deputaţilor. Sunt partide care au avut oamenii lor în aceste agenţii şi au încercat să le cruţe. Socialiştii, evident, partidul Şor sunt cei care au încercat să-i protejeze şi să le ofere o umbrelă de protecţie”, a menţionat Igor Munteanu.



Politicianul a atenţinat că Platforma DA a pus Curtea de Conturi să verifice cum aceste agenţii cheltuie banii. „40 de milioane de lei este bugetul pentru o agenţie de reglementare şi, până la urmă, să avem acelaşi rezultat – lipsă de acţiune şi lipsă de fermitate, atunci când trebuie să apere consumatorul din Republica Moldova. Acţiunea de luni este importantă pentru noi, Platforma DA, dar este importantă şi pentru toţi cărora le pasă de preţurile pe care le avem la produsele petroliere, produsele alimentare, pentru că inacţiunea ne costă. Vom da un semnal că aceste agenţii trebuie să servescă cetăţeanului, şi nu grupurilor oligarhice,”, a conchis Igor Muneanu .



La finalul intervenţiei live, Andrei Năstase a precizat că, Consiliul Concurenţei se află pe strada Tighina, vizavi de fostul sediu al PDM, mai sus de bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.



Ieri, 3 iunie, PAS a desfăşurat o acţiune de protest în faţa Primăriei de Chişinău, cerând anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău, prin care a fost majorat impozitul la bunurile imobile.