Peter Michalko: UE a acordat Republicii Moldova granturi de 1 miliard de euro, în ultimii 10 ani

„UE este, de asemenea, cel mai mare susţinător al Republicii Moldova prin asistenţa pentru dezvoltare, cu peste 1 miliard de euro acordaţi prin granturi, în ultimii zece ani, după ce a implementat peste o mie de proiecte, împreună cu proiectele finanţate de statele-membre ale UE. Dar potenţialul relaţiilor noastre este mult mai mare şi cu reforme reale, cetăţenii Republicii Moldova vor vedea mai multă prosperitate şi dezvoltare a oraşelor, localităţilor sale şi a întregii ţări”, a remarcat Peter Michalko.



Potrivit ambasadorului UE în Republica Moldova, în acest an, mai mult ca niciodată, Ziua Europei este o şansă de a reflecta asupra la ceea ce a construit solidaritatea în aceste vremuri de pandemie şi la ceea ce sperăm să realizăm în viitor. „Este o şansă de a-i face pe cetăţenii noştri să se simtă mai în siguranţă, de a le întări sentimentul de apartenenţă la ceva mai mare şi de a asigura ţările noastre partenere că există un prieten dedicat pe care s-ar putea baza, aşa cum este exprimat în tema interinstituţională de „unire” a Zilei Europei”, a relevat Peter Michalko.



„Suntem conştienţi de faptul că persoanele cele mai vulnerabile şi companiile au fost afectate cel mai grav de pandemie. În eforturile sale de a depăşi aceste provocări, UE, statele-membre şi instituţiile sale financiare au răspuns la această situaţie, prin abordarea „Echipa Europa”, lansând un mesaj puternic că UE este un partener pe termen lung pentru Republica Moldova, în special în perioada de criză. Prin muncă asiduă şi cooperare strânsă cu alţi parteneri internaţionali de dezvoltare, am reuşit să mobilizăm sprijin financiar fără precedent pentru a achiziţiona echipamente medicale şi pentru a uşura povara care stă pe umerii sistemului de ocrotire a sănătăţii. Ne-am concentrat atenţia şi resursele pe sprijinirea celor mai vulnerabile grupuri şi pe sprijinirea afacerilor mici pentru a ajuta Republica Moldova să treacă prin actuala criză în domeniul sănătăţii şi să fie mai pregătită să abordeze provocările economice şi sociale care vor urma”, a subliniat oficialul de la UE.



Potrivit lui Peter Mihalko, adiţional, până în prezent, aproximativ 400 de mii de vaccinuri au fost oferite Republicii Moldova prin platforma COVAX, cu sprijinul Uniunii Europene şi prin donaţia României, stat-membru al UE. Au fost mobilizate peste 127 de milioane de euro pentru a oferi sprijin concret cetăţenilor Republicii Moldova. „Cu toate acestea, UE nu poate funcţiona de una singură, are nevoie de cooperare deplină din partea autorităţilor Republicii Moldova, conform Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. În alegerile prezidenţiale recente cetăţenii şi-au exprimat hotărât voinţa pentru reforme şi lupta împotriva corupţiei, acordând un mandat istoric puternic preşedintelui Maia Sandu. Urmare a celor mai recente decizii ale autorităţilor din Republica Moldova, UE monitorizează îndeaproape evoluţiile şi se aşteaptă la alegeri parlamentare libere şi corecte, în conformitate cu aşteptările cetăţenilor Republicii Moldova”, a menţionat ambasadorul UE în Republica Moldova.



„Am trecut printr-un an greu pentru Republica Moldova şi pentru întreaga lume, dar împreună suntem mai puternici şi împreună vom reuşi”, a conchis Peter Michalko.