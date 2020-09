Iar Republica Moldova s-a angajat să creeze, să perfecţioneze şi să respecte statul de drept, independenţa justiţiei, supremaţia legii. Toate fiind criterii fundamentale de la Copenhaga, ce permit sau blochează deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Albania şi Macedonia de Nord le-au îndeplinit recent şi au început negocierile.

Republica Moldova se îndreaptă spre invalidarea alegerilor prezidenţiale

Mai grav, tot statul de drept şi regulile evocate sunt cele care duc la validarea sau invalidarea alegerilor. La calificarea lor drept alegeri libere şi corecte. Şi Republica Moldova a avut un dosar mai degrabă bun în materie electorală până la anularea alegerilor locale de acum 4 ani. Discutăm şi de cele prezidenţiale şi generale anterioare, dar de la alegerile anterioare pentru Chişinău a început degringolada. Iar acum Preşedintele ostentativ pro-rus al Republicii Moldova a pus capacul.

Decizia CEC în privinţa finanţărilor partidelor politice, care adaugă la lege şi schimbă prevederi fundamentale, putea fi o glumă proastă. Un exces al unei instituţii, fie ea şi legată de campania electorală, care era simplu de eliminat în justiţie. Făcută pentru intimidare şi imagine, dar inoperantă. Un accident ce se rezuma la responsabilitatea directă a celor implicaţi.

Însă lucrurile au devenit mult mai complicate odată cu validarea în instanţă – cu perspectiva de a deveni o hotărâre definitivă – a viabilităţii acestor modificări. De aici înainte, e afectat statul de drept, iar legitimitatea şi credibilitatea alegerilor prezidenţiale sunt puse sub semnul întrebării. Practic, alegerile prezidenţiale au fost aruncate în aer de această găselniţă a polit-tehnologilor ruşi în uniformă din jurul lui Dodon.

Este o aberaţie juridică şi un afront la adresa statului de drept. O lege este modificată indirect, pe uşa din dos, printr-o decizie tehnică, pe care o validează ulterior instanţa de judecată. Hotărârea definitivă are putere de lege, şi înlocuieşte sau completează o lege existentă. Aici e încălcarea flagrantă a statului de drept. Regula e clară, legile se modifică doar în Parlament. Deci suplinirea acestei atribuţii prin acest giumbuşluc ce implică puterea executivă şi cea judecătorească, coordonate politic de Preşedinte, este o încălcare gravă a separaţiei puterilor în stat şi un afront grav la adresa statului de drept. În măsură să anuleze alegerile ca nelibere şi incorecte!

Dovada de slăbiciune şi frica de a pierde alegerile ale candidatului pro-rus

De ce nu s-a mers în Parlament cu legea? Din alt motiv la fel de flagrant ilegal. A modifica legea alegerilor cu mai puţin de un an înaintea desfăşurării se sancţionează de către Comisia de la Veneţia. Cu excepţia notabilă a extinderii drepturilor de a vota ale cetăţenilor şi facilitarea acestui procedeu. Or nu avem această opţiune aici, din contra. E o schimbare a regulilor jocului în timpul desfăşurării partidei. Şi se soldează cu anularea alegerilor prezienţiale sau cu nerecunoaşterea rezultatului lor.

Iar demersul CEC şi al instanţei nu fac decât să se adauge problemelor deja înregistrate cu deschiderea secţiilor de vot peste hotare şi falsificarea documentelor de solicitare a deRepublicii secţiilor de vot de către un concurent electoral şi guvernul său socialist pro-rus. Cele două elemente împreună aruncă în aer alegerile prezidenţiale, care sunt nule şi ilegale în noua formulă.

Igor Dodon pierde şi la capitolul imagine şi credibilitate. A face aceste lucruri şi a genera aceste schimbări cu mai puţin de două luni înaintea alegerilor nu este o mişcare de forţă. Un candidat sigur pe el nu recurge la asemenea manevre, iar unul care e în dubiu nu va accepta vreodată să uzeze de asemenea metode care subliniază că îi e frică. Că se clatină. Că e nesigur. Că vede cum va pierde. Aşa Igor Dodon doar trădează că este un candidat slab! Căruia îi este şi ruşine de Partidul Socialiştilor care l-a propus şi ales, pentru că a ales să candieze independent!

Gestul e inexplicabil şi din punct de vedere al dependenţelor lui Dodon de Kremlin şi de Rusia lui Putin. Moscova nu are bani pentru Republica Moldova. Nu-i ajung nici pentru Transnistria, iar lucrurile se anunţă tot mai grave. Are suficiente probleme ca să se mai ocupe şi de Dodon şi de Chişinău. Or pentru ca UE să plătească, e nevoie de respectarea regulilor jocului. Chiar şi izolat, Dodon ar fi rămas un preşedinte de stat recunoscut, un stat cu acord de asociere cu UE. Dar legitim şi recunoscut, chiar dacă ignorat şi izolat pentru opţiunile sale politice.

Aşa, Igor Dodon devine inacceptabil în Europa, nerecunoscut ca preşedinte, luând-o pe urmele lui Lukashenko. Expus sancţiunilor generale şi condamnabil de către cetăţenii Republicii Moldova pentru subminarea oportunităţilor de finanţare a ieşirii din criză. Sau măcar a ajutorului pentru cetăţenii europeni, a companiilor corecte şi nelegate de autorităţile statale, nefavorizate de conducerea politică.

Europarlamentari: „Modificările care subminează integritatea procesului electoral în Republica Moldova sunt de neacceptat”

Preşedintele Delegaţiei Parlamentului European la Comitetul UE – Moldova, europarlamentarul Siegfried Mureşan, împreună cu preşedintele Delegaţiei Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euronest, europarlamentarul Andrius Kubilius, şi vicepreşedintele Euronest, europarlamentarul Andrzej Halicki, s-au arătat îngrijoraţi de „recentele acţiuni ale Guvernului socialist al Republicii Moldova care subminează integritatea procesului electoral”.

Într-o declaraţie făcută publică marţi, cei trei europarlamentari menţionează că urmăreesc cu îngrijorare modul în care recentele schimbări adoptate de deputaţii PSRM subminează integritatea procesului electoral înainte de alegerile prezidenţiale din 1 noiembrie 2020. „Acest lucru este îngrijorător pentru noi. Partidul preşedintelui Dodon este lipsit de ruşine şi de scrupule atunci când interpretează şi modifică reglementările electorale doar pentru a ajuta candidatul său să obţină o nouă victorie”, subliniază europarlamentarii.

Este mai îngrijorător cum Comisia Electorală Centrală (CEC), o instituţie al cărei unic rol este de a asigura alegeri libere, corecte şi transparente, joacă, de asemenea, după scenariul PSRM-ului. Este inacceptabil faptul că CEC încearcă să schimbe regulile de finanţare a campaniei cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri prin interzicerea utilizării donaţiilor financiare către partidele politice de către candidaţii aceloraşi partide.

Acest lucru nu numai că reprezintă un pericol semnificativ pentru o concurenţă liberă şi echitabilă între candidaţi, dar şi subminează considerabil şansa tuturor candidaţilor de a desfăşura o campanie liberă şi corectă. Vedem tot mai multe nereguli electorale care pun în pericol alegerile prezidenţiale democratice din Republica Moldova. Rapoartele privind falsificarea cererilor de preînregistrare pentru deschiderea secţiilor de votare din Federaţia Rusă sau riscul ca rezidenţii din regiunea separatistă Transnistria să fie cooptaţi în schemele de cumpărare a voturilor sunt deosebit de îngrijorătoare.

Cu puţin mai mult de o lună înainte de alegerile prezidenţiale, CEC trebuie să respecte regulile şi să asigure pentru toţi candidaţii, nu doar pentru elita guvernamentală, o campanie electorală liberă şi corectă. În cooperare cu toate organismele internaţionale, OSCE, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, vom monitoriza îndeaproape integritatea campaniei electorale din Republica Moldova. Orice manipulare sau abatere de la standardele democratice va avea drept rezultat o condamnare puternică şi o revizuire a relaţiilor UE - Moldova”, se spune în declaraţia semnată de oficialii europeni.

PSRM reacţionează precum PSD-ul lui Dragnea: Europarlamentarii au fost greşit informaţi

Partidul Socialiştilor vine cu o reacţie la anunţul parlamentarilor europeni care s-au arătat îngrijoraţi de „recentele acţiuni ale Guvernului socialist al Republicii Moldova care subminează integritatea procesului electoral”. Potrivit unui comunicat de presă, PSRM se declară „nedumerit de acuzaţiile” deputaţilor europeni.

„Înclinăm să credem că afirmaţiile greşite ale parlamentarilor europeni sunt făcute doar din lipsă de documentare. Admitem că aceştia au fost informaţi greşit de către anumite forţe politice de la Chişinău. Totodată, suntem deschişi pentru o comunicare directă cu demnitarii din UE, pentru a-i informa din prima sursă şi îndemnăm că aceştia să încerce să obţină o documentare a situaţiei de la instituţiile statului”, se spune în comunicat.

Referindu-se la finanţarea candidaţilor la funcţia de preşedinte din partea partidelor care i-au desemnat, socialiştii susţin că prevederile respective „au fost modificate în vara anului 2019, împreună cu deputaţii din PAS şi Platforma DA”. „Reducerea plafonului de donaţii către un concurent electoral la cel mult 12 salarii medii lunare pe economie pentru anul în curs a fost propusă de către deputatul PAS, Sergiu Litvinenco. La fel, mai subliniem că legislaţia prevede clar că niciun concurent electoral nu poate primi bani de la bugetul de stat, decât sub formă de împrumut. În aceste condiţii, partidele, care sunt finanţate de stat, nu pot să facă transfer în fondul electoral al candidatului”, precizează PSRM.

