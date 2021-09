PAS prezintă trei iniţiative de „curăţare a instituţiilor de stat de oameni ineficienţi”

De asemenea, PAS propune ca şefii Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal să fie numiţi de Guvern, nu de ministrul finanţelor, aşa cum este în prezent.



Într-o conferinţă de presă, deputatul Sergiu Litvinenco a declarat că este vorba despre trei iniţiative legislative care au ca scop curăţarea instituţiilor de stat de oameni care au dovedit de-a lungul timpului ineficienţă, au promovat grupuri de interese şi au manifestat neglijenţă în serviciu. Potrivit lui, primul proiect ţine de responsabilizarea mai multor autorităţi publice aflate sub control parlamentar. Mai exact, este vorba despre Consiliul Audiovizualului, Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi Consiliul Concurenţei.



Parlamentarul a menţionat că existenţa unei autonomii funcţionale nu înseamnă că şefii acestor instituţii nu pot răspunde pentru incompetenţă şi ineficienţă. Or, ţinând cont de rolul constituţional al Parlamentului, dar şi instrumentul ce presupune controlul parlamentar, legislativul este obligat să verifice activitatea instituţiilor respective. „Parlamentul, prin intermediul organelor sale de lucru, să poată analiza activitatea acestor instituţii publice, aflate sub control parlamentar, şi, în funcţie de concluzii, să poată adopta actele necesare pentru remedierea situaţiei, inclusiv actele de revocare din funcţie a conducătorilor”, explică Sergiu Litvinenco.

Un alt proiect de lege prezentat de deputat prevede transformarea funcţiei de şef al Serviciului Vamal şi al Serviciului Fiscal de Stat din funcţionar public în persoană cu funcţie de demnitate publică. Respectiv, competenţa de numire şi eliberare din funcţie a conducătorilor celor două instituţii urmează să treacă de la ministrul finanţelor la Guvern.



A treia iniţiativă propusă de PAS presupune fortificarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în ce ţine desemnarea preşedintelui interimar al Curţii Supreme de Justiţie. Mai exact, odată cu aprobarea proiectului respectiv, decizia cu privire la propunerea interimatului la conducerea CSJ să fie luată de CSM.