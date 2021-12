PAS: Ion Ceban cere majorarea tarifului în transportul public. Reacţia Primăriei

Unora le promite Planuri Urbanistice Zonale, iar altora – alte beneficii, precum locuri în diferite consilii ale societăţilor pe acţiuni şi în întreprinderile municipale. De cealaltă parte, Vladimir Mitru, consilierul primarului, spune că tariful pentru o călătorie în transportul public nu a fost ajustat din 2009, iar de atunci preţul la carburanţi a crescut. S-au majorat şi salariile, respectiv şi puterea de cumpărare a cetăţenilor s-a mărit. Potrivit lui Mitru, costul real al unei călătorii în transportul public constituie la momentul de faţă 14 lei.



Roman Cojuhari, preşedintele Fracţiunii PAS în CMC, a subliniat că niciodată în cei 30 de ani de independenţă niciun primar nu s-a încumetat să verifice corectitudinea cifrelor pe care oraşul le pompa în Regia Transport Electric Chişinău şi Parcul Urban de Autobuze. „Nici Ion Ceban nu s-a încumetat s-o facă şi, drept rezultat, doar în anul 2021 Primăria a achitat celor două întreprinderi peste 450 de milioane de lei, aproape o pătrime din bugetul oraşului destinat investiţiilor”, a specificat Roman Cojuhari. Alesul local a mai spus că proiectul bugetului municipal pentru 2022, propus de Primărie, prevede alocarea a 700 de milioane de lei întreprinderilor de transport. „Aceste 700 de milioane sunt formate, în primul rând, de creşterea preţului per vehicul/kilometru, atât în cazul troleibuzelor, de la 23,9 lei la 25,4 lei, şi de la 23,02 la 26,3 lei în cazul autobuzelor, adică cu peste 3 lei mai mult”, a precizat Roman Cojuhari.



Zinaida Popa, vicepreşedintă a Fracţiunii PAS în CMC, a subliniat că, la cererea de a realiza cât mai curând audit la cele două întreprinderi, primarul fie îi ignoră, fie face trimitere la Proiectul de parteneriat cu oraşul Liublin, care prevede realizarea unui astfel de audit într-un viitor neclar. „Or, 700 de milioane, domnule primar, e o sumă mai mare decât cea pe care am fi cheltuit-o pentru realizarea auditului”, a menţionat Zinaida Popa.



Ca reacţie la cele declarate, Vladimir Mitru, consilierul primarului de Chişinău, a spus că o decizie privind majorarea tarifului pentru călătorie cu troleibuzele şi autobuzele urmează a fi luată de Consiliul municipal Chişinău, nu de primar. Totodată, Vladimir Mitru a amintit că mai multe categorii de pasageri merg gratuit în transportul public urban. Trebuie să ajutăm oamenii, dar în funcţie de veniturile şi cheltuielile pe care aceştia le au, a spus consilierul lui Ion Ceban.



În prezent, preţul unei călătorii cu troleibuzul în Chişinău constituie 2 lei, iar cu autobuzul – 3 lei.