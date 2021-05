Opinii: Listele electorale pentru alegerile din 11 iulie denotă o lipsă acută de profesionişti în Republica Moldova

„Un partid proeuropean, care promovează lupta cu corupţia, trebuie să aducă specialişti în domeniile relevante. Am asistat până acum la o migraţie masivă, foarte multă lume competentă se află în diaspora, de aceea există un deficit de resurse umane care pot fi transformate în participanţi la procesele politice”, a spus expertul Dionis Cenuşă în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



De asemenea, potrivit jurnalistului Vasile Botnaru, faptul că potenţialii candidaţi la funcţia de deputat se află sub lupa presei şi a contracandidaţilor, îi determină pe mulţi să refuze implicarea în politică.



„Multă lume nu ştie dacă să se aventureze sau nu, mai ales după ce a apărut acest avertizor de integritate, care analizează listele. După gestul Natei Albot, lumea se va feri şi mai mult să candideze”, a spus Vasile Botnaru.



Mai mult, potrivit experţilor, devine şi mai dificil pentru un partid să identifice persoane profesioniste şi, în acelaşi timp, de o integritate ireproşabilă.



„Partidele sunt interesate de capacitatea candidaţilor de pe listă de a aduna voturi, de notorietatea lor. Nu este suficient să avem persoane integre, trebuie să avem persoane competente, capabile să se opună practicilor nedemocratice. Nu este suficient să fii bineintenţionat ca să vii în Parlament”, a spus Vlad Ţurcanu.



Potrivit legii, data limită de depunere a dosarelor privind înregistarea în calitate de concurent electoral este 11 iunie. Verificarea actelor are loc în decurs de 7 zile din data depunerii, ulterior CEC decide înregistrarea sau neînregistrarea în cursa electorală.