Octavian Ţîcu: Ruptura din PDM este una creată artificial

„Partidul Democrat nu mai există în forma în care el a existat. Partidul Democrat, ca atare, în mod democratic, ales constituţional, nu avut niciodată puterea în stat şi noi ştim foarte bine lucrul acesta că având 15 % din voturi a ajuns să deţină majoritatea guvernamentală şi cea parlamentară exclusiv prin cumpărarea deputaţilor”, a declarat Octavian Ţîcu în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune JurnalTV.



În opinia liderului PUN, dovada faptului că plecarea celor din PDM este una artificială o face stoparea dosarelor intentate pe numele unor funcţionari. „Eu am să cred într-adevăr că nu este aşa cum am spus când guvernarea se va apuca de dosarul domnului Vlad Cebotari pentru care i-a fost ridicată imunitatea pentru concesionarea aeroportului, pentru favorizarea Avia Invest-ului, atunci voi crede că este o ruptură şi ei nu au de ce se teme”.



Octavian Ţîcu afirmă că ruptură din PDM este inerentă prin care partidul în cauză poate juca atât cartea guvernării, cât şi cartea opoziţiei.



Vladimir Ceboatri, care este şi unul dintre membrii grupului parlamentar Pro Moldova infirmă declaraţiile colegului său de platou şi spune că oameni sceptici trebuie să existe peste tot.



„Noi în politică trebuie să avem oameni care mai puţin cred în ceea ce se întâmplă, acest lucru ne ţine şi pe noi mai alerţi, mai determinaţi în unele acţiuni. Domnul Ţîcu are dreptul la propria opinie, nu suntem noi cei care trebuie să demonstrăm că nu există o teoria conspiraţiei, nici măcar nu avem astfel de interes, nu vrem să convingem pe nimeni din cei care nu vor să ne creadă că nu facem careva jocuri. Noi suntem şi am luat deciziile aşa cum suntem, am acţionat aşa cum ne-a dictat şi raţiunea, şi inima”, a adăugat Vladimir Cebotari.



Fostul vicepreşedinte al PDM spune că în Partidul Democrat este multă lume bună şi care împărtăşeşte aceleaşi puncte de vedere ca şi nou grup parlamentar. „Sunt aşteptaţi la noi şi ei în fiecare zi se conving că decizia pe care am luat-o şi ne-am asumat-o este una corectă şi altă cale mai bună decât să se alăture grupului nostru nu este”, a spus Vladimir Cebotari.

https://www.ipn.md/ro/octavian-ticu-ruptura-din-pdm-este-una-creata-artificial-7965_1073343.html