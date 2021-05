Octavian Ţîcu şi Iurie Reniţă, primii pe lista PUN pentru alegerile din 11 iulie

Ţîcu spune că au existat discuţii cu celelalte formaţiuni unioniste în vederea conjugării eforturilor la anticipate, însă, într-un final, membrii partidului au decis ca formaţiunea să meargă pe cont propriu la alegeri.



„Am discutat cu Vasile Costiuc, au fost şi cei de la AUR. Ulterior, am discutat cu toţi preşedinţii organizaţiilor teritoriale, avem 26 de preşedinţi, părerile au fost diverse, dar noi suntem un partid democratic şi facem aşa cum decide majoritatea, aşa se întâmplă ”, a spus Octavian Ţîcu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8



De asemenea, Octavian Ţîcu spune că respinge ideea unui bloc electoral cu Platforma DA, formaţiune despre care spune că nu şi-ar dori Unirea Republicii Moldova cu România.



„Noi am fost adepţii unei singure alternative de bloc electoral, PAS-Platforma DA-PUN. Doar cu Platforma DA nu are sens. Unde este scris la Platforma DA că este un partid unionist, a cărui plan explicit este reîntregirea cu România? Platforma DA este un partid care îşi are propriile schelete”, a mai spus Octavian Ţîcu.