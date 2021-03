Mariana Durleşteanu: Îmi retrag candidatura de la funcţia de premier. Nu vreau ca numele meu să fie folosit pentru reglări de conturi între clanurile politice

„Discuţiile despre înaintarea mea la funcţia de prim-ministru mi-au confirmat încă o dată amploarea crizei morale în care se află politicul nostru, dar cel mai grav iresponsabilitatea în gestionarea crizelor şi folosirea tragediei umane în scopuri politice. Trebuie să recunoaştem, astăzi Moldova nu are parte de o guvernare în interesul cetăţeanului. Reiterez „Nu sunt păpuşa nimănui”, aşa cum unii din clasa politică încearcă să manipuleze. Am acceptat această provocare pentru că nu sunt indiferentă faţă de situaţia gravă din ţară, am acceptat fiindcă am obosit să observ cum cetăţenii sunt capturaţi de către politicienii certaţi cu morala”, a scris Mariana Durleşteanu pe Facebook.