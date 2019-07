Maia Sandu: Nu voi susţine aderarea la PAS a foştilor primari şi consilieri PDM

Declaraţia a fost făcută în contextul în care mai mulţi funcţionari din administraţia publică locală au anunţat că părăsesc PDM şi nu exclud că se vor alătura uneia dintre celei trei formaţiuni care se află acum la guvernare – PAS, PPDA şi PSRM, transmite IPN, cu referire la o emisiune de la TVC21.



„Noi avem oameni cărora le-a fost foarte greu în opoziţie, care ne-au ajutat, care au construit organizaţiile teritoriale în pofida faptului că asupra lor erau exercitate presiuni şi noi nu considerăm că trebuie să susţinem asemenea schimbări. Eu înţeleg că probabil printre aceşti primari sunt oameni buni, care nu au făcut nimic rău, dar ei pot participa la alegeri drept candidaţi independenţi”, a afirmat şefa cabinetului de miniştri.



De asemenea, prim-ministra nu consideră corect să se afirme că Partidul Democrat trebuie interzis. În opinia ei, dacă PDM ar fi declarat în afara legii, acest lucru nu i-ar place comunităţii internaţionale. „Desigur, tot ce a făcut acest partid este straşnic şi toţi cei care făceau parte din formaţiune şi nu au oprit aceste lucruri sunt vinovaţi. Noi ştiam că acest sistem a fost rău, dar ceea ce vedem acum, cât de corupt era, ceea ce auzim de la oamenii care spun ce s-a întâmplat cu ei, este mult mai grav decât ne-am gândit. Adică, eu consider că ei toţi sunt vinovaţi, dar nu consider că partidul trebuie fi lichidat”, a afirmat Maia Sandu.



În altă ordine de idei, şefa executivului spune că va efectua, cel mai probabil în toamna acestui an, o vizită la în Federaţia Rusă. Potrivit ei, acest lucru se va întâmpla după ce cu o vizită la Moscova va merge ministrul afacerilor interne, Andrei Năstase. Şeful MAI va merge în Rusia la începutul lunii septembrie.

