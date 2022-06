Şeful CNA: Lui Ilan Shor i-au fost aplicate sechestre în sumă de 1,5 miliarde de lei

Directorul CNA spune că oamenii legii investighează provenienţa banilor care asigură funcţionalitatea magazinelor sociale deschise de Ilan Şor. Iulian Rusu mai spune că proprietăţile lui Şor din Republica Moldova au fost deja sechestrate.



„ Pe activele pe care le-am identificat, am aplicat sechestru. Sechestrele aplicate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale au ajuns la suma de 1,5 miliarde lei. E vorba de proprietăţi din Moldova. În afara ţării, suntem în proces de lucru cu colegii din mai multe jurisdicţii care ne ajută la identificare. Avem nişte cifre preliminare, ele sunt de ordinul sutelor de milioane. La prima vedere, sursele investite în magazine sociale, nu provin din fraudă, pentru ca să demonstrăm provenienţa lor urmează să analizăm tot lanţul. E un proces de depănare mai complex, avem nevoie de concursul colegilor din exterior, noi nu avem toate datele”, a spus Iulian Rusu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Şeful CNA a venit şi cu explicaţii în privinţa citării la Procuratura Anticorupţie a soţiei ex-preşedintelui Igor Dodon, Galina Dodon. Iulian Rusu spune că acţiunile procurorilor au loc în contextul învinuirii fostului preşedinte de îmbogăţire ilicită.



„Sunt măsuri efectuate de procurori. Noi oferim suportul necesar procuraturii. E vorba de patru capete de acuzare. Noi am oferit toată informaţia solicitată de procurori, analize operaţionale, investigaţii financiare paralele, ele s-au referit la un capăt de acuzare, cel ce vizează îmbogăţirea ilicită. Presupunerea mea este că procurorii, din informaţia furnizată, au constatat legături (cu Galina Dodon).Vorbim despre active financiare, în diverse imobile care au fost stabilite prin persoane interpuse. Sunt cifre mari. E vorba de zeci de milioane”, a mai spus şeful CNA.



Ieri, Procuratura Anticorupţie a anunţat că Galina Dodon, soţia fostului preşedinte Igor Dodon, a fost citată la Procuratură pentru a fi audiată în calitate de învinuit în dosarul cunoscut sub numele generic „Kuliok”, în care este bănuit soţul său. Potrivit procuraturii, „există probe că ar fi participat la comiterea infracţiunii”.