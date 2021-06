Ilan Şor: Mergem în alegeri pentru a câştiga şi pentru a obţine funcţia de prim-ministru

Potrivit lui Ilan Şor, Partidul Şor nu merge în alegeri ca să acumuleze mandate şi să intre în Parlament, ci merge în alegeri pentru a schimba viaţa oamenilor radical, repede, timp de un an, nu în patru sau mai mulţi. „Partidul Şor merge în alegeri pentru a câştiga şi pentru a obţine funcţia de premier al republicii. Un prim-ministru care va putea construi şi va schimba viaţa oamenilor în mai bine. Eu ştiu că voi fi cel mai eficient prim-ministru al Republicii Moldova, care va putea, timp de un an, să schimbe viaţa oamenilor spre mai bine, aici şi acum”, a mai spus Ilan Şor.



Ilan Şor susţine că cetăţenii în cadrul actualelor alegeri au de ales între două opţiuni: fie îi aleg pe cei pe care i-au votat şi până acum, fie votează pentru Partidul Şor, care a demonstrat prin fapte ce poate. „Nu trebuie să votaţi pentru unii şi aceeaşi, să vă minţiţi şi să credeţi că nu au reuşit data trecută, dar la sigur vor reuşi acum. Nu, prieteni, ei nu au reuşit nici atunci, nici acum şi nici data viitoare vor reuşi”, a spus acesta.



Liderul Partidului Şor susţine că, imediat după accederea la putere, va introduce monopol de stat la importul alcoolului, produselor petroliere şi tutunului. În câteva luni, se va mări bugetul statului şi se va mări nivelul vieţii oamenilor. Va începe construcţia fabricilor şi întreprinderilor de stat. Vor fi colectate impozitele eficient. Timp de jumate de an, sistemul economic pe care-l propune va aduce bani mai mulţi în buget, afirmă Ilan Şor.



După ce va fi majorat bugetul, Partidul Şor va face aşa ca pensiile să crească la o cifră demnă. Potrivit lui Ilan Şor, Moldova trebuie să introducă venitul minim pentru fiecare cetăţean, indiferent dacă e şomer sau nu. Acest lucru va face partidul în primul an de guvernare.



Educaţia, inclusiv superioară, trebuie să fie gratuită. Medicamentele pentru vârstnici trebuie la fel, să fie gratuite. Trebuie să existe locuinţe sociale şi ţara trebuie să introducă acest program. Imediat să fie creată o companie de stat care să construiască aşa cum se construieşte la Orhei, oraşul în care a fost primar.



Ca prim pas în lupta cu corupţia, comisarii şi procurori şi judecătorii de raioane trebuie să fie aleşi. Lor să le fie asigurate studii şi salarii de cel puţin 1500 de euro. Trebuie de introdus sistemul de juriu în judecată.



Condamnat de prima instanţă, în 2017, la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru cauzarea de prejudicii statului prin înşelăciune şi abuz de încredere, Ilan Şor a dispărut din spaţiul public în iunie 2019 şi i s-a intentat dosar penal pentru părăsire ilegală a ţării. Cauza este examinată în continuare în instanţa de apel, în lipsa inculpatului. În intervenţiile sale în format de videoconferinţă, Ilan Şor pledează nevinovat.