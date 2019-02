Ilan Şor, atac la Igor Dodon: Îmi ameninţă familia cu dosare penale deschise în Rusia. Reacţia Preşedinţiei

„În aşa fel, el vrea să exercite presiune asupra mea ca eu să nu le spun oamenilor adevărul. Sincer vorbind, nu este prima ameninţare din partea lui Igor Dodon, dar ceea ce s-a întâmplat acum a întrecut toate limitele”, a declarat Ilan Şor într-un briefing de presă.

Potrivit lui, Dodon ar încerca în aşa fel să-l determine pe Ilan Şor să-şi scoată formaţiunea din alegeri.

Primarul de Orhei s-a arătat nedumerit de ameninţările lui şefului statului în contextul în care anterior cei doi ar fi fost prieteni.

Ilan Şor a dezvăluit că nu o singură dată l-a ajutat pe Igor Dodon, atunci când i-ar fi finanţat călătoriile la Moscova sau când i-ar fi pus la dispoziţie avionul privat.

„Împreună am petrecut foarte bine timpul în casa mea din Rusia. Am luat cina împreună cu famiile noastre, am zburat cu avionul meu la un meci de fotbal din oraşul Monaco”, a spus Şor.

Şor susţine că Dodon e supărat că Partidul Şor se află în creştere în sondaje, iar Socialiştii, dimpotrivă, ar fi în scădere. Şor a mai spus că, dacă Dodon nu va înceta cu ameninţările, va ieşi cu dezvăluiri şi probe care ar demosntra că în mai multe rânduri i-a oferit bani lui Igor Dodon.

Reacţia Preşedinţiei

„Constatăm cu regret că unii candidaţi la alegerile parlamentare încearcă să atragă Preşedintele şi instituţia prezidenţială în polemici politice cu temei fictiv. Or, declaraţiile unor sau altor candidaţi la funcţia de deputat trebuie tratate exclusiv în context electoral.

În particular, observăm o încercare disperată a unor candidaţi de a distrage atenţia de la învinuirile directe care li se aduc în legătură cu furtul miliardului şi nelegitimitatea participării lor în scrutinul parlamentar.

Vă anunţăm aici, în mod repetat, că Preşedinţia, instituţia statului cu cea mai mare legitimitate şi susţinere populară, nu se implică în lupta electorală a forţelor politice, iar Preşedintele ţării nu intenţionează să reacţioneze la provocări, oricare e natura lor, mai ales că majoritatea atacurilor de acest fel au fost deja reflectate anterior în spaţiul public, inclusiv în campaniile electorale precedente, când au fost date răspunsurile de rigoare”.

